Diogo Faro vai falar sobre “coisas sérias” em novo solo de stand-up

Depois de correr o país com Lugar Estranho, Diogo Faro transpõe para palco parte do seu quarto livro, Processo de Humanização em Curso. Com estreia prevista para 5 de Março, no Cinema São Jorge, o novo solo de stand-up comedy aborda problemáticas actuais, como privilégio, equidade, racismo, homofobia, fascimo, emergência climática e violência de género.

“Nascemos livres, para logo sermos acorrentados a estereótipos de como devemos pensar, agir ou ser. Como sentir o género, como viver a sexualidade, como pensar o privilégio de classe ou pigmentação. Mas podemos não nos conformar e podemos questionar”, diz Diogo Faro. “Se não aprendermos nada, pelo menos rimo-nos pelo caminho.”

Além de uma primeira sessão em Lisboa, está prevista uma segunda, a 10 de Março, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Os bilhetes para as duas datas variam entre os 14€ e os 17€ e já estão à venda na Ticketline e nos locais habituais.

