Disney+: ‘O Falcão e o Soldado do Inverno’ é a série mais vista na estreia

Minissérie do Universo Cinematográfico da Marvel é a produção mais vista de sempre no fim-de-semana de estreia. ‘WandaVision’ e a segunda temporada de ‘The Mandalorian’ completam o pódio.

O Falcão e o Soldado do Inverno, uma das produções originais do Disney+ mais aguardadas pelos fãs da Marvel, é a série mais vista de sempre no serviço de streaming, durante o fim-de-semana de estreia, revelou esta terça-feira a Disney.

A nova aposta do Disney+ centra-se em Sam Wilson/Falcão (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldado do Inverno (Sebastian Stan). O duo, conhecido de filmes como Vingadores: Endgame, envolve-se numa aventura pelo mundo em que a sua relação é posta à prova, ao mesmo tempo que combatem os seus inimigos.

Outras das produções originais dos estúdios da Disney que mais acessos de utilizadores geraram nos dias de estreia foram WandaVision (outra minissérie do Universo Cinematográfico da Marvel) e a segunda temporada de The Mandalorian.

No início de Março, o Disney+, que fora lançado em Novembro de 2019, atingiu a meta de 100 milhões de subscritores três anos antes do previsto. A empresa contava ter, em 2024, entre 60 e 90 milhões de assinantes. Mas a pandemia acelerou o processo e a estimativa para esse ano é agora de 230 a 260 milhões de subscritores em todo o mundo.

Ainda assim, o jovem serviço de streaming continua longe do líder do mercado, a Netflix, que em 2020 contou 203,7 milhões de subscritores. A gigante do streaming arrecadou 37 milhões de assinantes no ano passado e planeia estrear um filme por semana em 2021.

