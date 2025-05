Disney revela imagens e data de estreia da aguardada série ‘Alien: Planeta Terra’

Uma nave espacial misteriosa despenha-se na Terra e uma equipa de resgate é confrontada com uma aterradora (e predadora) forma de vida. Alien ganha a sua primeira série em imagem real, escrita e realizada por Noah Hawley (Fargo), com o selo da FX Productions e também da Scott Free Productions, dos irmãos Tony e Ridley Scott. A estreia está marcada para 13 de Agosto, no streaming da Disney+.

©FX Jonathan Ajayi, Adarsh Gourav, Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Kit Young, Erana James e Lily Newmark

Não é a primeira série de sempre com o selo Alien, se contarmos com Alien: Isolation – The Digital Series (2019), uma animação em sete episódios (disponível no YouTube da IGN) inspirada no videojogo com o mesmo nome. Mas se o enredo dessa primeira aventura em episódios acontecia 15 anos antes do filme original Alien: O Oitavo Passageiro (1979), Alien: Planeta Terra decorre dois anos antes. Estamos no ano 2120, altura em que a terra é governada por cinco empresas, de seu nome Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. Uma Era Corporativa, em que os humanos partilham a existência com cyborgs (humanos com partes artificiais) e sintéticos (robôs humanóides movidos a Inteligência Artificial). Até que a Prodigy Corporation inventa os híbridos: robôs humanóides com consciência humana, um passo em frente na conquista da imortalidade. O protótipo dá pelo nome de Wendy que, juntamente com outros híbridos, terá de lidar com misteriosas e aterradoras formas de vida, após a colisão de uma nave da Weyland-Yutani com a Prodigy City.

©Patrick Brown/FX Alex Lawther, Diêm Camille e Moe Bar-El

No dia 13 de Agosto, uma quarta-feira, estreiam os dois primeiros episódios, e depois estreia um a cada de semana, num total de oito episódios. No elenco revelado encontram-se Timothy Olyphant (Daisy Jones & The Six), Alex Lawther (The End of the F***ing World), David Rysdahl (Fargo), Essie Davis (O Senhor Babadook), Adarsh Gourav (O Tigre Branco), Kit Young (Shadow and Bone), Lily Newmark (Um Gentleman em Moscovo), Sydney Chandler (Sugar), entre outros.

Um dos nomes mais associados Alien é o de Ridley Scott, realizador de Alien: O Oitavo Passageiro (1979), Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017), além de produtor destes dois últimos e de Alien: Romulus (2024). Mas a franquia foi criada pelos argumentistas Dan O'Bannon e Ronald Shusett, e é, aos dias de hoje, composta por nove longas-metragens. A última é Alien: Romulus, estreada em 2024 e disponível no Disney+, onde também moram todos os outros filmes. Quem ainda não viu tudo tem até 13 de Agosto para se pôr a par e fazer maratonas Alien. Por ordem de estreia ou mesmo por ordem cronológica dos enredos, cuja acção decorre entre os anos 2089 (Prometheus) e 2381 (Alien – O Regresso). Neste caso, não estamos a contar os filmes Alien vs. Predador e Aliens vs. Predador 2, um cruzamento entre os dois universos que não faz parte do cânone.

Além de Alien: Planeta Terra, a Disney avançou também a data de estreia da quarta temporada da série The Bear: 26 de Junho.

Alien: Planeta Terra. Disney+. Estreia a 13 de Agosto

