Disneyland Paris tem finalmente data para a reabertura

Walt Disney sempre disse que todos os nossos sonhos se poderiam tornar realidade. E para as crianças que ficaram presas em casa com os pais durante o confinamento parece que é mesmo verdade.

As boas notícias para os fãs mais inquietos de Ratatui, Toy Story e Indiana Jones são que a Disneyland Paris se vai juntar às suas congéneres norte-americanas na reabertura de todos os parques temáticos da Disney, por fases, durante o mês de Julho.

Num comunicado, Natacha Rafalski, presidente dos parques, disse que planeia reabrir o Disneyland Park, o Walt Disney Studios Park, o hotel Newport Bay Club e o Disney Village, a partir de 15 de Julho.

Depois de três meses e meio, a Disneyland Shanghai tornou-se a primeira a reabrir, a 15 de Maio. A partir de 11 de Julho, todos os parques da Disney nos EUA também deverão começar a reabrir por fases.

Uma vez aberta, a Disneyland Paris vai introduzir medidas extraordinárias de saúde e segurança para cumprir as directrizes de distanciamento social do governo francês. Isto incluirá limites de presença e emissão de bilhetes com antecedência, enquanto todos os funcionários e visitantes terão de usar máscaras.

Pouco mais terá mudado, no entanto. Vai continuar a ver as mais variadas personagens do mundo Disney por todo o parque, a invejar os mais pequenos que estão a viver tudo pela primeira vez, e a Torre do Terror vai continuar a fazer até os mais crescidos berrar de medo.

Não temos a certeza de que seja o "lugar mais feliz do mundo", como dizem os anúncios. Mas para muitos, certamente será assim este Verão.

