A Torre Eiffel vai reabrir, mas para a visitar vai ter de subir pelas escadas

Com os elevadores fechados por preocupações com a saúde, os visitantes terão de subir a pé os 674 degraus até ao segundo nível.

As esplanadas dos cafés estão concorridas e os restaurantes da capital francesa já podem reabrir totalmente. E, à medida que o desconfinamento entra em vigor, também as maiores atracções de Paris podem agora voltar a receber visitantes.

O Palácio de Versalhes e o Museu de Arte Indígena Quai Branly de Jacques Chirac já estão a permitir a entrada de visitantes. A partir desta terça-feira, 23 de Junho, o Musée d'Orsay também se juntou à lista das atracções abertas, e, a partir de 25 de Junho, é a vez da Torre Eiffel que volta a receber visitantes depois de três meses encerrada – o período mais longo que esteve fechada desde a Segunda Guerra Mundial.

No entanto, os visitantes só poderão subir até ao segundo nível, que fica a uma altura de 115 metros, cerca de metade dos 324 metros totais. E vai ser preciso estar em forma: por causa da pandemia, os elevadores vão permanecer fora de serviço, devido ao seu alto risco para transmissão do vírus, o que significa que vai ter de subir 674 degraus a pé, até a plataforma de visualização.

Os elevadores estarão fechados pelo menos até ao início de Julho. O terceiro nível da torre deverá abrir ainda este Verão, mas não há uma data de reabertura definida. Por agora, todos os visitantes com mais de 11 anos devem usar máscara, existem limites de capacidade em vigor e um sistema de trânsito unidireccional instalado nas escadas. Também é recomendada a reserva dos bilhetes com antecedência através do site da Torre Eiffel.

O desconfinamento de Paris vai continuar durante as próximas semanas. A 1 de Julho, o Grand Palais vai lançar uma nova exposição sobre Pompéia, e o templo de arte moderna, o Centre Pompidou, também vai reabrir as galerias. A partir de 6 de Julho, é a vez do Louvre voltar a abrir as portas.

