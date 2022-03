Disque Disse organiza festa underground já este sábado

Música, arte, petiscos e cocktails. Disque Disse que a festa tem novidades e vai ter lugar no piso -1 do Saba Parque.

Está frio e tem chovido de vez em quando, mas nem o mau tempo é desculpa para faltar à próxima festa Disque Disse. Há três anos e 11 sessões que o projecto anima Lisboa com festas onde a arte, a gastronomia e até a natureza se misturam com a pista de dança. Desta vez, a 12ª edição não se faz ao ar livre, mas debaixo de terra, no piso -1 do Saba Parque, um segredo bem escondido junto ao Parque Eduardo VII. Entre o line-up musical, destacam-se duas estreias: a DJ francesa Shugi, que está a residir em Lisboa, e um b2b de Miguel Alves e Dekko.

Além de música, o programa inclui comes e bebes num food court com curadoria do restaurante Da Noi. Haverá ainda um bar, com foco nos cocktails, e muita arte e merchandising para ver e levar para casa. A decorrer entre as 18.00 e as 02.00, o evento tem lotação limitada e condicionada a menores de 21 anos.

“Num espaço onde a natureza se funde com a urbe, tomarão conta de nós a arte, a música e a dança num jardim atípico no centro de Lisboa. Vamos juntos desaprender os hábitos impostos e celebrar o tão aguardado regresso ao nosso ‘normal’”, lê-se na descrição da festa no site do 3cket, onde é possível adquirir bilhetes a partir de 25€.

Aproveitamos para revelar que, ao longo deste ano, estão previstas duas festas fora de Lisboa, uma novidade absoluta.

Sapa Alto do Parque, Parque Eduardo VII, Alameda Cardeal Cerejeira. 5 Mar, Sáb 18.00-02.00. 25€-30€.

