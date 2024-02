Do cinema à gastronomia, esta festa fala francês

Portugal volta a acolher a Festa da Francofonia. Andorra, Bélgica, Canadá, Costa do Marfim, França, Líbano, Luxemburgo, Marrocos, Tunísia, Suíça, Senegal e Marrocos unem-se – através de um programa cultural fora de portas – para dar a conhecer mais da língua francesa e da cultura francófona. A programação decorre até 10 Abril.

Em parceria com os países membros da Organização Internacional da Francofonia (OIF) com expressão diplomática em Portugal, a Festa da Francofonia procura celebrar a cultura que se faz em francês, ao mesmo tempo que pretende fomentar a união e cooperação entre culturas. Hélène Farnaud-Defromont, embaixadora de França em Portugal, realçou a importância do evento para ilustrar a riqueza da língua francesa e a diversidade de culturas a ela associada e também como este promove uma “francofonia aberta, viva e multilingue”, na conferência digital de abertura da Festa da Francofonia 2024, esta quinta-feira, onde também estiveram presentes os embaixadores de outros países participantes no evento.

Da literatura ao cinema

Ao longo do mês de Março, a festa inclui actividades relacionadas com literatura, música, desporto, cinema, gastronomia, arte, entre outras. A 7, no Porto, e 8 de Março, na Embaixada do Luxemburgo em Lisboa, a autora luxemburguesa Anise Koltz apresenta a antologia de poemas Uma morte passageira na sua primeira versão portuguesa. “Conhecer a criação francófona, mas também traduzir em língua portuguesa são, na nossa opinião, acções complementares muito importantes”, afirma Martine Schommer, embaixadora do Luxemburgo em Portugal.

A 13 de Março, na livraria Tinta nos Nervos, o desenhador e argumentista de banda desenhada Charles Berberian protagoniza uma conversa literária, que inclui uma exposição dos seus desenhos. No dia seguinte, no Institut Français du Portugal, o escritor Abdellah Taïa apresenta o seu livro Aquele que é digno de ser amado numa conversa com Leïla Slimani, escritora e diplomata franco-marroquina, moderada por Tiago Manaia.

No fim do mês, a 28, uma edição da Primavera dos Poetas ocupa a Fnac do Chiado. O evento literário conta com a presença dos autores Dinu Flamand, José Manuel de Vasconcelos, Luís Filipe Castro Mendes e Elisabete Marques. Dinu Flamand também lança o livro de poemas Cadeira à Janela. Entre 5 e 10 de Abril, Kim Thúy, autora estabelecida no Québec, lidera uma masterclass, um webinar e participa na projecção do filme Ru, baseado no seu livro com o mesmo nome.

No Cinema São Jorge, em conjunto com o Festival Monstra, a Festa da Francofonia apresenta uma selecção de mais de 30 filmes de animação de países francófonos, como o Canadá, Bélgica, Suíça e França, incluindo sessões especiais com a presença de realizadores de filmes de animação como o Georges Schwizgebel. Fernando Galrito, director artístico e programador do festival, destaca França como um “grande país para a produção do cinema de animação” e também a importância da “arte da democracia” no ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril.

Da arte ao desporto

Até 22 de Março, na galeria Passevite, o artista suíço Yves Hänggi apresenta 80 obras, que incluem desenho, pintura e colagem, em “Caos Ardente”. Na Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna, até dia 29, está patente “Entre son et lumière”, de Igor Sterpin. Também de música se faz a festa. A 18 de Março, no Museu dos Coches, cem alunos dos liceus franceses de Lisboa e Madrid dão um concerto que vai do barroco ao pop. Dia 20, na residência do embaixador da Bélgica, os solistas da Orquestra Sinfónica Juvenil apresentam o recital Entre Vieuxtemps e Prokofiev.

A 16 de Março, a Village Francophone ocupa o Parque Mayer. Aqui, os representantes dos países participantes dão a conhecer um pouco sobre os respectivos países. Além de duas exposições, um espectáculo de dança e música de um colectivo senegalês e uma degustação gastronómica, os visitantes podem participar em jogos francófonos, em que são testados os seus conhecimentos.

Já a pensar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que terão lugar em Paris, Monsanto acolhe uma manhã desportiva a 24 de Março. Começa com uma caminhada que, no final, leva os participantes ao campo de basquetebol, onde estes podem assistir a uma demonstração de atletas paralímpicos e conhecer atletas olímpicos e paralímpicos portugueses. Comprometidos com o ambiente, a 26 de Março, os eco-delegados do Lycée Français Charles Lepierre, a Embaixada do Canadá e outras embaixadas dos países francófonos, e a associação Bandeira Azul reúnem-se na praia da Costa da Caparica para uma limpeza de praia.

Até 10 de Abril, a Festa da Francofonia decorre em Lisboa, mas também em outros pontos do país. No site oficial, encontra a programação completa e informações acerca das actividades que requerem inscrição.

Vários locais. Até 10 Abr. Vários horários. Entrada livre



+ No Festival Periferias, o teatro é um acto de resistência (palestiana também)



+ Durante dois dias, a poesia vai rimar com absinto no Bairro Alto