Durante dois dias, a poesia vai rimar com absinto no Bairro Alto

Um conjunto de artistas tinha a vontade de levar a poesia às pessoas. Daí, nasce o Absinto Festival de Poesia, que tem planeada uma programação de poesia, artes plásticas e música na Casa do Comum. Acontece entre 14 e 20 de Março e a entrada é gratuita.

Amigos e conhecidos, poetas, artistas plásticos e DJs, são 12 os artistas que quiseram fazer da Casa do Comum um lugar de proximidade e simplicidade, em que a poesia é mote para dar a conhecer outras disciplinas artísticas.

No primeiro dia, 14 de Março, a partir das 19.30, Ricardo Fonseca, Peppas e mais um artista a confirmar protagonizam uma performance. O DJ André Leiria, mais conhecido por Wormclass, comanda a festa até às 02.00. Ainda neste dia, entre as 17.00 e a 00.00, inaugura a exposição colectiva que junta obras de João Amoêdo Pinto, Jorge Barrote, Lourenço Lomelino e Sempere +.

Dia 15, também às 19.30, o palco é de Rui Afonso, Eus e José algo. Segue-se o DJ set de Frederico da Silva, até às 02.00. Entre as 18.00 e as 22.00, a exposição está aberta ao público. Nos restantes dias, até 20 de Março, esta pode ser visitada entre as 12.00 e as 22.00.

Casa do Comum (Bairro Alto). 14-15 Mar, Qui-Sex 19.30-22.00. Exposição 16-20 Mar, Sáb-Qua 12.00-22.00. Entrada gratuita

