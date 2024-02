Cinema para todos: mostra AMPLA regressa com sessões inclusivas

Durante três dias, a AMPLA – Mostra de Cinema exibe 22 filmes premiados na Culturgest, numa iniciativa que tem como missão ser totalmente inclusiva e dar a conhecer algum do melhor cinema que tem sido feito nos últimos tempos. Todas as sessões contam com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, audiodescrição e legendas descritivas, para que ninguém fique de fora deste filme.

O programa é uma selecção de filmes premiados nos festivais portugueses, entre curtas e longas-metragens dos mais variados géneros – drama, comédia, documentário, terror ou filmes infantis. A sessão de abertura, a 1 de Março, conta com Mal Viver (2023), longa-metragem de João Canijo vencedora do Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim, um filme que em conjunto com Viver Mal, integra um díptico cinematográfico com histórias contadas em espelho. Mal Viver foi ainda o vencedor do prémio de Melhor Longa-metragem no festival IndieLisboa e o candidato português ao Óscar de Melhor Filme Internacional, uma aposta da Academia Portuguesa de Cinema. Neste primeiro dia é ainda exibida a curta-metragem de animação Quase me Lembro (2023), de Dimitri Mihajlovic e Miguel Lima, premiada no CINANIMA e Caminhos do Cinema Português e que integrou a competição internacional do Festival de Clermont-Ferrand, considerado o maior festival de curtas-metragens do mundo.

©DR Our Uniform (2023), de Yegane Moghaddam

A 2 de Março, terá lugar uma sessão de curtas composta por filmes premiados em festivais nacionais e também nomeados aos Óscares deste ano, com destaque para The Veiled City (2023), curta documental de Natalie Cubides-Brady, premiada no Festival Curtas de Vila do Conde, e Our Uniform (2023), de Yegane Moghaddam, um dos actuais nomeados ao Óscar de curta de animação. Ao final da tarde, passa o documentário Paradise (2022), de Alexander Abaturov, vencedor do FEST – New Directors New Films Festival, e com o cair da noite, o terror, numa sessão composta pelos filmes Gangrena (2022), de Gil-Toresano Fernández, vencedor do prémio de Melhor Curta de Terror europeia no MOTELX; e Megalomaniac (2022), de Karim Quelhaj, o Grande Prémio Melhor Filme, no Fantasporto.

A manhã do último dia da mostra é dedicado aos mais novos, com uma sessão de filmes premiados nos festivais Curtas Vila do Conde, FEST, MONSTRA e IndieLisboa, como Moules-Frites (2021), de Nicolas Hu, Prémio do Público IndieJúnior, ou A Rainha das Raposas (2022), de Marina Rosset, Prémio do Público – Competição Monstrinha (MONSTRA). À tarde, destaque para priduções que combatem preconceitos, com a curta Uma Rapariga Imaterial (2022), de André Godinho, e o documetário A Los Libros y a Las Mujeres Canto (2022), de María Elorza, premiados no festival de cinema Queer Lisboa. A AMPLA encerra com Cerrar los Ojos (2023), de Victor Erice, vencedor do Prémio Melhor Filme LEFFEST.

©DR 'Uma Rapariga Imaterial' (2022), de André Godinho

“Esta terceira edição é sinónimo da consolidação do projecto, que teve uma grande adesão nos últimos dois anos, o que nos levou a aumentar o número de sessões este ano. Temos também a ambição que a AMPLA possa servir de palco para inovação, ao experimentar novas tecnologias de acessibilidade”, diz Rita Gonzalez, fundadora da AMPLA, em comunicado. Organizado pela Horta Seca – Associação Cultural em parceria com a Duplacena e a Javalimágico, com a co-produção da Culturgest, a mostra prevê sessões Descontraídas para crianças e adultos com espectro de autismo ou outras perturbações de desenvolvimento, assim como acessibilidade para pessoas utilizadoras de cadeiras de rodas ou com mobilidade condicionada. A entrada para acompanhantes de pessoas cegas, com baixa visão ou utilizadoras de cadeiras de rodas é gratuita.

Culturgest. 1 a 3 de Março (Sex-Dom). Bilhete normal: 4€

