10 filmes a não perder no IndieLisboa

Os filmes do artista visual e realizador palestiniano Kamal Aljafari e algumas das fitas exibidas nas Campanhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica do MFA, realizadas entre 1974 e 1975, a par com as reportagens da RTP feitas então sobre as mesmas, preenchem as duas grandes retrospectivas do IndieLisboa 2024, que se realiza entre 23 de Maio e 2 de Junho. Além das habituais secções competitivas e não-competitivas, a edição deste ano apresenta a novidade de duas sessões com filmes surpresa, ambas no último fim-de-semana do festival. Destaque ainda para a maratona cinéfila da secção Boca do Inferno, que só terminará às 6 da manhã, e para os regressos de duas secções estreadas em 2023, o Cinema na Piscina, de novo na Piscina Municipal da Penha de França (não esquecer o necessário equipamento para estar dentro de água a ver as fitas); e o IndieDate, uma experiência de encontros às cegas (românticos ou só de convívio) para cinéfilos, em que será mostrado All of Us Strangers, de Andrew Haigh, em exibição única em Portugal.

Demos a volta à programação do IndieLisboa, e seleccionámos uma dezenas de filmes de géneros, temas e estilos muito diversos, e provenientes de cinematografias dos cinco continentes. A programação completa pode ser consultada aqui.

