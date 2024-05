O IndieLisboa, que este ano se realiza entre 23 de Maio e 3 de Junho, integra de forma paralela o IndieJúnior – no Cinema São Jorge, na Culturgest, no Cinema Ideal, na Biblioteca do Palácio Galveias e na Piscina da Penha de França. Nesta edição, além das sessões de cinema do pré-escolar até ao 3.º ciclo, há Cinema de Colo para bebés entre os seis meses e os três anos. A programação para escolas é feita em horário lectivo, mas há agenda de fim-de-semana para famílias, crianças e jovens. Em destaque, temos vários momentos de convívio, desde logo a Festa ao Ar Livre, que acontece a 25 de Maio nas Galveias, depois da exibição de Os Amigos do Gaspar: Uma Reunião na Cidade. Reunimos as melhores propostas do IndieJúnior 2024.

Recomendado: Os melhores filmes para toda a família