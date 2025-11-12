Lisboa

Lisboa

Matilda
Netflix para crianças: filmes e séries para ver em família

Os adultos estão autorizados a sentar-se no sofá com os miúdos para ver estes filmes e séries infanto-juvenis na Netflix.

Um bocadinho de televisão nunca fez mal a ninguém – desde que os trabalhos de casa já estejam feitos, claro! A Netflix tem uma secção dedicada aos mais novos com milhares de títulos para todas as idades. Desde os grandes êxitos de gigantes como a Dreamworks até produções próprias da plataforma de streaming e filmes e séries de produtoras mais pequenas e alternativas. Se a energia é tanta que a casa já está virada do avesso, passe-lhes o comando da televisão e deixe-os sossegados no sofá a escolher entre estes filmes e séries para crianças e jovens.

Para maiores de três anos

Teletubbies

A série original, criada por Anne Wood e Andrew Davenport, é um clássico da década de 90, que rapidamente se tornou um sucesso comercial e de crítica. Ao todo foram produzidos 365 episódios e a versão portuguesa estreou na SIC em 1998, tendo sido exibida até 2002. Já o reboot, disponível na Netflix, conta com 26 episódios, que seguem os coloridos amigos Tinky Winky (o roxo), Dipsy (o verde) Laa-Laa (o amarelo) e Po (o rosa). Apesar da banda sonora ser composta por novas canções originais, é uma óptima oportunidade para os pais matarem saudades da idílica Teletubbilândia e do icónico Sol com cara de bebé. Curiosidade: algumas cenas de imagem real foram substituídas por cenas gravadas em Portugal e produzidas pela Quevídeo.

A Ovelha Choné: Aventuras na Quinta

Recomendado para crianças a partir dos quatro anos, A Ovelha Choné (Shaun the Sheep, no original) é uma das personagens de animação mais conhecidas em todo o mundo. Faz parte do franchise Wallace & Gromit, tendo aparecido pela primeira vez em 1995, na curta-metragem Wallace & Gromit: A Tosquiadela, vencedor de um Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação. Desde então, já ganhou a sua própria série, dois filmes e vários episódios especiais. Na Netflix, encontramos esta criação original da plataforma, A Ovelha Choné: Aventuras na Quinta (2020), com dez episódios, mas também a curta-metragem A Ovelha Choné: O Voo Antes do Natal (2021). Se não está familiarizado com a proposta, conte com animais da quinta a fazer asneiras.

A Casa das Bonecas da Gabby

Desde a estreia em 2021 que esta série – criada por Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey – é um fenómeno. Além das 11 temporadas na Netflix, que levaram a todo um mundo de brinquedos e acessórios (incluindo uma aplicação, um canal no Youtube e até parques temáticos), também já chegou às salas de cinema, com Laila Lockhart Kraner no papel principal. A primeira temporada acompanha a pequena Gabby e o seu gatinho de estimação, o Pandinha. Juntos, vivem muitas aventuras dentro da casa de bonecas, encontrando outros animais amigos e descobrindo novas surpresas a cada episódio.

Beat Bugs

Nunca é cedo demais para os introduzir no admirável mundo dos Beatles. Esta série de animação australiano-canadiana – que já tem três temporadas e alguns episódios especiais – acompanha as aventuras de cinco adoráveis insectos que todos os episódios aprendem uma lição à boleia das canções inesquecíveis da banda britânica dos anos 60. Sempre com convidados como Eddie Vedder. Melhor só 50 minutos seguidos a ouvir alguns dos êxitos da banda de rock britânica, com o filme Beat Bugs: All Together Now.

Festa das Palavras

Bali, Fani, Kiko e Lulu são um canguru, um elefante, um panda e uma chita – os protagonistas desta série americana para bebés. A ideia é ajudar os pequenotes a desenvolver competências sociais e o vocabulário de forma descontraída e divertida. A Netflix tem as quatro primeiras temporadas disponíveis.

Para maiores de seis anos

Hilda

Esta é uma animação baseada no romance gráfico homónimo de Luke Pearson. Produzida pela Silvergate Media e a Mercury Filmworks, esta série exclusiva da Netflix conta a história da aventureira Hilda, uma miúda de cabelos azuis que, com a sua raposa Twig, viaja da sua casa, num vasto deserto mágico cheio de elfos e gigantes, para a agitada cidade de Trolburgo, onde encontra novos amigos e criaturas misteriosas. Vencedora de um prémio BAFTA de animação em 2019, a primeira temporada está disponível no original, em inglês, e na versão dobrada. A segunda temporada também já estreou.

Simão

Quando Simão se tornou um desenho animado em França, estávamos em 2016, Stéphanie Blake – que o criou em 2002 – já tinha colocado o coelhinho travesso a protagonizar mais de uma dúzia de obras e não demorou muito até a série ser exportada para todo o mundo. Em Portugal, podemos ler as suas aventuras nas edições da Jacarandá. Mas, afinal, quem é Simão? É um coelho antropomórfico (anda e fala como qualquer humano), que vive com os pais, o seu irmão mais novo e – estamos a falar a sério – um gato de estimação. As suas preocupações e aventuras são como as de todos os que partilham a sua idade (diríamos entre os cinco e os sete). Para ultrapassar os seus medos (medo do escuro, da escola ou do dentista), gosta de fingir que é um super-herói, o Supercoelho.

Klaus

Nomeada para um Óscar, esta é a primeira longa-metragem de animação original Netflix. Realizada pelo espanhol Sergio Pablos (Gru – O Maldisposto), com Carlos Martínez López, a partir de um argumento de Jim Mahoney e Zach Lewis, pretende reimaginar a origem do Pai Natal e conta com César Mourão, Mia Rose e Luís Mascarenhas na versão dobrada para português. Os protagonistas são um carteiro egoísta e um solitário fabricante de brinquedos que, através de uma amizade improvável, vão levar alegria e entusiasmo ao lugar mais frio, sombrio e infeliz do mundo.

Matilda de Roald Dahl: O Musical

É a segunda adaptação ao cinema do livro Matilda, uma obra do britânico Roald Dahl, autor de outros livros infantis conhecidos do pequeno público, como Charlie e a Fábrica de Chocolate ou James e o Pêssego Gigante. Este filme da Netflix é uma versão de um premiado musical que andou em tour pelo mundo, e volta a contar a história de Matilda Wormwood, uma criança muito inteligente e com poderes telecinéticos que não teve grande sorte com os pais, que estão muito longe de apreciar os seus talentos. Assim como a directora da escola, a maléfica Miss Agatha Trunchbull, aqui interpretada pela brilhante Emma Thompson.

Para maiores de dez anos

Guerreiras do K-Pop

Este, que é o filme mais visto da história da Netflix, está classificado para crianças acima dos dez anos, mas também tem feito sucesso abaixo dessa faixa etária. Realizado por Maggie Kang e Chris Appelhans, o musical de animação Guerreiras do K-Pop (KPOP Demon Hunters, no original) acompanha um trio pop feminino – formado por Rumi, Mira e Zoey –, que luta contra demónios para salvar o mundo, e convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, incluindo o chamado K-Pop (pop coreano). A banda sonora transformou-se num verdadeiro sucesso discográfico, tendo alcançado o topo das tabelas nos EUA, com oito canções a figurarem simultaneamente na Billboard Hot 100.

Lemony Snicket: Uma Série de Desgraças

Uma produção original da Netflix que adapta a famosa série de livros The End e conta a história de três irmãos órfãos, Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, a tentar sobreviver à perseguição do Conde Olaf – interpretado por Neil Patrick Harris – que quer a fortuna das crianças. Vale muito a pena pelos cenários e guarda-roupa, que transportam a família inteira para um ambiente de sonho. Neste caso, de pesadelo.

Carmen Sandiego

Nesta série de acção e aventura, Carmen Sandiego é uma orfã atrevida que entra na Academia VILE, uma escola para ladrões. E a rapidez com que faz amigos é praticamente a mesma com que cria inimigos. Mas não se deixem enganar: mestra na arte de roubar, a sua verdadeira missão é viajar pelo mundo para acabar com todos os planos maléficos.

O Príncipe Dragão

Esta série de fantasia de animação foi criada para a Netflix por Aaron Ehasz e Justin Richmond e produzida pela companhia Wonderstorm. Com três temporadas disponíveis, conta como os irmãos e príncipes humanos Callum e Ezran começam uma inesperada parceria com Rayla, uma elfa assassina enviada para matá-los, para encontrarem paz para os seus reinos em guerra.

Para adolescentes

Jentry Chau Contra o Submundo

Nesta série original da Netflix, criada por Echo Wu, Jentry Chau, uma adolescente sino-americana que vive numa pequena cidade do Texas, descobre que um rei demónio a está a tentar apanhar por causa dos poderes sobrenaturais que ela tentou reprimir durante toda a vida. Com a ajuda da tia-avó, uma especialista em armas, e de um jiangshi milenar, um ágil vampiro da mitologia chinesa, Jentry tem de combater todo um submundo de monstros enquanto tenta lidar com o maior horror de todos: a escola secundária.

H20

Esta série australiana, um clássico adolescente dos anos 2000, acompanha três adolescentes – Emma , Cléo e Rikki –, que se transformam em sereias com poderes mágicos depois de mergulharem num lago místico durante a Lua Cheia. Em Portugal, H20 (H20: Just Add Water, no original) já foi exibida pela SIC, Nickelodeon, Disney Channel e Biggs. Na Netflix, não só estão disponíveis as três temporadas originais, como se encontra o spin-off H2O: A Ilha de Mako (Mako Mermaids, no original). 

Nimona

Produzido pela Netflix, esta animação – que foi cancelada pela Disney por abordar questões LGBTQIA+ e ter alguma alguma violência – é baseada numa banda desenhada (editada em Portugal pela Saída de Emergência) e acompanha um cavaleiro acusado de um crime que não cometeu e a única pessoa que pode ajudá-lo a provar sua inocência, a Nimona, uma adolescente que muda de forma e que também pode ser um monstro que ele jurou matar.

Haikyu!!

Esta é para fãs de desporto, em particular voleibol (se já viu Campeões: Oliver e Benji, agora experimente esta). Baseada na série de mangá escrita e ilustrada por Haruichi Furudate, esta animação japonesa acompanha Shōyō Hinata, um estudante do ensino secundário que, após assistir a um jogo do campeonato nacional na televisão, apaixona-se por voleibol. Determinado a seguir o seu sonho, decide que, apesar da sua baixa estatura, torna-se determinado a seguir os passos do seu herói, a estrela de vólei “Pequeno Gigante”. Para isso junta-se à equipa da sua nova escola, onde terá de jogar com o seu grande rival, Tobio Kageyama. Na Netflix, está disponível apenas com legendas, mas a série chegou a ser transmitida na SIC Radical em Portugal com dobragem em português.

Especial Famílias

