Netflix para crianças: filmes e séries para ver em família

Quando Simão se tornou um desenho animado em França, estávamos em 2016, Stéphanie Blake – que o criou em 2002 – já tinha colocado o coelhinho travesso a protagonizar mais de uma dúzia de obras e não demorou muito até a série ser exportada para todo o mundo. Em Portugal, podemos ler as suas aventuras nas edições da Jacarandá. Mas, afinal, quem é Simão? É um coelho antropomórfico (anda e fala como qualquer humano), que vive com os pais, o seu irmão mais novo e – estamos a falar a sério – um gato de estimação. As suas preocupações e aventuras são como as de todos os que partilham a sua idade (diríamos entre os cinco e os sete). Para ultrapassar os seus medos (medo do escuro, da escola ou do dentista), gosta de fingir que é um super-herói, o Supercoelho.