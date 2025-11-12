Netflix para crianças: filmes e séries para ver em família

Teletubbies
A série original, criada por Anne Wood e Andrew Davenport, é um clássico da década de 90, que rapidamente se tornou um sucesso comercial e de crítica. Ao todo foram produzidos 365 episódios e a versão portuguesa estreou na SIC em 1998, tendo sido exibida até 2002. Já o reboot, disponível na Netflix, conta com 26 episódios, que seguem os coloridos amigos Tinky Winky (o roxo), Dipsy (o verde) Laa-Laa (o amarelo) e Po (o rosa). Apesar da banda sonora ser composta por novas canções originais, é uma óptima oportunidade para os pais matarem saudades da idílica Teletubbilândia e do icónico Sol com cara de bebé. Curiosidade: algumas cenas de imagem real foram substituídas por cenas gravadas em Portugal e produzidas pela Quevídeo.