Custa imaginar uma altura em que a Disney precisasse de um “renascimento”, mas foi precisamente isso que aconteceu quando começou a famosa era da Renascença do estúdio, inaugurada com esta adaptação livre do conto de Hans Christian Andersen. Ariel é uma jovem sereia sonhadora que faz um pacto faustiano com uma bruxa do mar para realizar o seu sonho de casar com um príncipe humano. Mas aquilo de que toda a gente se lembra, na verdade, são as músicas: mesmo que não veja o filme desde os tempos da cassete VHS, ainda consegue cantar o “Aqui no Mar” de cor e salteado.