Os melhores desenhos animados para adultos

Após um péssimo trabalho, Deus é despedido e enviado para junto da humanidade, com o objectivo de se tentar reabilitar. Só que encarna no corpo de um gato e tem de se integrar da melhor forma numa nova família. A situação piora quando o gato vizinho do lado é o Anticristo, numa história que promete uma batalha épica, entre o bem e o mal, nas patas do Gato Deus (Tom Ellis) e do Gato Diabo (Sasheer Zamata). Exploding Kittens é uma adaptação do jogo de cartas com o mesmo nome.

Netflix