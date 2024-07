11 comédias sobre férias catastróficas

Todos já tivemos férias de Verão que não correram como esperávamos. Nestes filmes cómicos em que as famílias estão particular e naturalmente em foco, as férias estivais são arruinadas pelos mais diversos motivos, desde familiares e amigos metediços, trapalhões ou insuportáveis, até aos desastres mais variados e das mais diversas dimensões. Entre fitas americanas, inglesas e francesas, destacam-se títulos como o clássico As Férias do Sr. Hulot, de e com Jacques Tati, Que Paródia de Férias, de Harold Ramis, Com Jeito Vai... Campista, de Gerald Thomas, ou Com a Casa às Costas, de Barry Sonnenfeld.

Recomendado: Oito comédias de Verão indispensáveis