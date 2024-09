A secção Sala de Culto, em que serão exibidos o telefilme da RTP Experiência em Terror (1987), de António de Andrade Albuquerque (que escrevia policiais sob o pseudónimo de Dick Haskins) e O Velho e A Espada (2024), uma comédia de fantasy rodada por Fábio Powers na Beira Baixa; o ciclo A Bem da Nação: Os Filmes de Terror Proibidos pelo Estado Novo, composto por quatro filmes deste género proibidos no antigo regime, mais uma sessão surpresa na pequena Sala Rank do Cinema São Jorge; e a abordagem do fenómeno da Inteligência Artificial (AI), com a projecção de Cartas Telepáticas, de Edgar Pêra, cujas imagens foram criadas por AI, e com o AI Horror Short Films Showcase, em que o MOTELX pediu a cineastas para usarem esta tecnologia de forma artística, são as principais novidades da 18.ª edição do MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que tem lugar no Cinema São Jorge entre dias 10 e 16 de Setembro.

No festival deste ano, há uma dezena de títulos que competem pelo Prémio MOTELX – Melhor Curta de Terror Portuguesa 2024, e oito outras que concorrem à selecção para o Méliès d’Argent-Melhor Curta Europeia 2024. O programa deste ano completa-se com todas as habituais secções competitivas e de exibição, mais conversas, lançamentos de livros, workshops ou ainda o GUIÕES – Festival do Roteiro de Língua Portuguesa, que assinala a sua 10.ª edição. Eis a nossa escolha de filmes para o MOTELX 2024 (a programação completa está aqui).

