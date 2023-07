Monstra: cinema de animação à solta entre Lisboa e Almada

O festival de animação nunca se esgota no evento principal e, mais uma vez, temos Monstra à Solta. O Cinema City Alvalade acolhe as sessões Monstra de Verão e na Casa da Cerca há cinema ao ar livre e uma oficina sobre imagem em movimento.

A próxima edição do Monstra – Festival de Animação de Lisboa já está marcada para Março de 2024, mas enquanto não chega mais uma ronda do festival há sempre tempo para espreitar filmes animados. A iniciativa Monstra à Solta volta a sair à rua com filmes que passaram por outras edições, este mês de Julho com sessões no Cinema City Alvalade e Casa da Cerca, em Almada.

Entre 13 e 14 de Julho, o Cinema City Alvalade transforma-se em espaço de homenagem a Raoul Servais (1928-2023), um dos grandes mestres do cinema de animação belga, num programa que inclui duas sessões de curtas-metragens da sua autoria e ainda, no dia 15, uma sessão com filmes da escola de belas-artes KASK Gent, onde Servais estudou e criou o departamento de Cinema de Animação. No Cinema City Alvalade haverá ainda espaço para uma retrospectiva de filmes realizados por estudantes do curso de animação do Centro Sperimentale di Cinematografia (dia 16); uma mostra de obras saídas da búlgara Academia Nacional de Teatro e Cinema “Kr. Sarafov”, a NATFA (dia 17); e também uma sessão composta por filmes abstractos espanhóis seleccionados pelo Punto y Raya Festival, onde foram exibidos (dia 18). Todas as sessões arrancam às 19.50, excepto dia 16, um domingo, dia em que a exibição está marcada para as 11.00.

A Monstra dá também um salto, ou dois, à Casa da Cerca, onde a 15 de Julho, às 15.00, terá lugar a oficina para famílias “A essência da ilusão”, uma iniciativa gratuita que ensinará a criar brinquedos ópticos e sombras animadas que ajudam a criar a ilusão da imagem em movimento. No mesmo espaço, a partir das 21.30 de 22 de Julho, terá lugar uma sessão de cinema ao ar livre com dez curtas-metragens premiadas na última edição do festival, num evento de entrada livre.

Cinema City Alvalade. Avenida de Roma, 100. 13 a 18 de Julho. Bilhete: 4,5€/ Casa da Cerca. Rua da Cerca (Almada). Entrada livre

