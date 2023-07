Cine-teatro Turim: atraso na entrega de elevador volta a adiar reabertura

Maio, Julho, Setembro. A inauguração do renovado espaço cultural em Benfica volta a dar um salto de quase dois meses. Falta o elevador. “Está tudo preso com a mobilidade. O resto da obra está impecável”, diz o presidente da Junta de Freguesia.

“Tivemos que adiar para Setembro.” O Cine-teatro Turim já não vai reabrir a 21 de Julho, como previsto. A empresa que está a construir o elevador para aquele espaço cultural de Benfica informou a Junta de Freguesia, responsável pela obra, que não vai conseguir fazer a entrega dentro do prazo. Faltam alguns componentes para concluir o elevador e depois ainda é necessário montá-lo e certificá-lo. Essa fase do processo deverá acontecer em Agosto, o que empurra a inauguração para o segundo ou o terceiro fim-de-semana de Setembro.

“Está tudo preso com a mobilidade. O resto da obra está impecável. Aquilo está perto de um final feliz”, diz à Time Out o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques. “O elevador e as componentes hão-de estar prontos a meio de Agosto. Depois tem de se pedir uma certificação. Também me dizem que demora, a entidade que certifica elevadores públicos, cerca de 15 dias. Eu estou com algum receio por ser em Agosto…” O autarca revela ter tomado a decisão em conjunto com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, na sexta-feira, no dia seguinte a terem sido informados do problema.

“Tendo em conta que a sala principal e as casas de banho são na cave”, Ricardo Marques afirma não se sentir “confortável” com soluções provisórias, como rampas e outros mecanismos elevatórios. “É uma coisa demasiado pouco digna para inaugurarmos um espaço destes, ainda mais um cine-teatro público”, sublinha. “Ninguém fica mais triste do que eu. Já queria que tivesse sido [inaugurado] em Maio. Agora ando aqui a pressionar... De facto a obra está a correr bem. É mesmo esta questão do elevador. Mais vale assim. A mobilidade é uma daquelas coisas com que não se pode brincar.”

“Já esteve tanto tempo fechado, não é por mais um mês que nos caem os parentes na lama. E assim abrimos com tudo como deve ser.” O presidente da Junta de Freguesia acredita que “nas próximas semanas” já conseguirá dar uma data exacta para a reabertura. “Íamos ter uma inauguração brutal – e vamos ter. Vai passar tudo para Setembro.” O mesmo se aplica à programação que estava a ser planeada para aquele espaço. “Falámos com todos e todos são imensamente generosos. Conseguimos passar tudo para Setembro. Vamos manter o mesmo alinhamento.” Este está a ser trabalhado com Nuno Markl, entre outros, através Associação Cultural Menino da Lágrima. O radialista cresceu em Benfica nos anos 1980.



O Turim abriu originalmente as portas em 1984, mas estava encerrado desde 2007. Em Outubro, o antigo cinema de bairro abriu para um fim-de-semana de nostalgia. Depois entrou em obras, para renovar não só o cinema como a extinta zona comercial, com um investimento previsto de 400 mil euros. O espaço está arrendado pela Junta de Freguesia a Afonso Moreira, empresário e pai das actrizes Anabela e Margarida Moreira, por um período de dez anos. Ainda antes desses dois dias de antecipação do que viria a ser o Turim, a Câmara de Lisboa integrou a sala no programa Um Teatro em Cada Bairro, prevendo “a afectação de recursos financeiros no valor total de 150 mil euros, e a correspondente transferência de verba, a pagar em 2023”, como escreveu então a Time Out.

Ricardo Marques disse nessa altura que o Cine-teatro Turim seria “especialmente vocacionado para cinema”, dando também atenção a “artistas emergentes, novos grupos de dança, teatro, música”. A anterior data prevista para a inauguração deste espaço cultural, 21 de Julho, tinha sido avançada em meados do mês passado pelo Observador.

