Museus voltam a ser gratuitos aos domingos e feriados durante todo o dia

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou na última semana a intenção de instituir entradas gratuitas nos museus aos domingos e feriados, durante todo o dia, e não apenas de manhã. A medida, que ainda não tem data para entrar em vigor, será válida para portugueses e residentes em Portugal.

Estávamos em 2014, durante o governo de Pedro Passos Coelho, quando se introduziu a entrada gratuita em museus, palácios e monumentos geridos pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). Apesar de estar em vigor apenas no primeiro domingo de cada mês, a medida aplicava-se a todos os visitantes, durante todo o dia. Três anos depois, em 2017, passou a ser válida todos os domingos do ano, mas em exclusivo para portugueses e residentes em Portugal e só até às 14.00.

Já em 2021, mediante uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado, para garantir o direito à fruição cultural numa altura em que muitas famílias viram os seus rendimentos baixar, as entradas nos equipamentos geridos pela DGPC passaram a ser gratuitas durante todo o dia, todos os domingos e feriados, para residentes em território nacional. Porém, essa decisão foi revogada em 2022, também decorrente de uma nova lei aprovada no Orçamento do Estado.

Actualmente, há cerca de 25 equipamentos com entrada gratuita aos domingos e feriados até às 14.00, para todos os residentes em território nacional. A avançar, a medida proposta por Pedro Adão e Silva irá garantir a entrada gratuita durante todo o dia, para todos os portugueses e residentes em Portugal.

+ Estes museus são de entrada gratuita sempre que a porta está aberta

+ Leia grátis a edição da revista digital Time Out Portugal deste mês