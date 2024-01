‘Oppenheimer’ bombardeou ‘Barbie’ nas nomeações aos Óscares

Oppenheimer, de Christopher Nolan, é o filme que chegará à 96.ª edição dos Óscares com mais nomeações, num total de 13. Por uma não igualava os recordistas Eva (1951), Titanic (1997) e La La Land: Melodia de Amor (2016), que continuam a ser os filmes mais nomeados de sempre nos prémios atribuídos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desde 1929. Mas se vencer 11 ou mais Óscares igualará o topo dos vencedores.

Os nomeados foram anunciados esta terça-feira pelos actores Jack Quaid (The Boys) e Zazie Beetz (Atlanta) e há outras produções com múltiplas nomeações, com destaque para Pobres Criaturas, de Yorgos Mavropsaridis, com 11, e Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, com dez. Dois cineastas que já passaram pelos prémios da Academia, sendo que apenas Scorsese levou uma estatueta para casa, pela realização de The Departed – Entre Inimigos (2006).

Das 14 nomeações, Oppenheimer faz um passeio pelas principais categorias. Nolan está nomeado nas categorias de Filme (com Emma Thomas e Charles Roven), Realização e Argumento Adaptado. No elenco, Cillian Murphy está nomeado para Melhor Actor, enquanto Robert Downey Jr. (na sua terceira nomeação) e Emily Blunt (em estreia) foram indicados pelos seus papéis secundários. Fotografia, Guarda-roupa, Edição, Caracterização, Banda Sonora, Filme, Design de Produção, e Som são as restantes nomeações.

O segundo título em destaque é Pobres Criaturas, um filme do grego Yorgos Mavropsaridis que tem um cheirinho a Portugal, já que conta com uma prestação musical de Carminho, que interpreta o fado “O Quarto”. A música não está nomeada, embora Pobres Criaturas também tenha uma nomeação pela banda sonora original criada pelo britânico Jerskin Fendrix. Nas principais categorias, o filme está nomeado pela Realização e pela Edição de Lanthimos, assim como para Melhor Filme, Actriz (Emma Stone), Actor Secundário (Mark Ruffalo), Fotografia, Guarda-roupa, Caracterização, Design de Produção e Argumento Adaptado.

A fechar os lugares no pódio, Assassinos da Lua das Flores consegue 11 nomeações e o regresso de um dos mais consagrados cineastas de Hollywood aos prémios da Academia. Martin Scorsese volta a estar nomeado para Melhor Realizador, compondo ainda o rol de produtores nomeados na categoria de Melhor Filme. Robert de Niro, que já tem dois Óscares no currículo (O Touro Enraivecido e O Padrinho: Parte II), está nomeado para Melhor Actor Secundário. Lily Gladstone, para Melhor Actriz. Um momento histórico, já que é a primeira nativo-americana a chegar a uma nomeação, embora não seja a primeira actriz indígena a conseguir o feito, alcançado no passado por actrizes mexicanas ou australianas. Fotografia, Guarda-Roupa, Edição, Banda Sonora, Música Original e Design de Produção são as restantes nomeações.

E chegamos a Barbie, com oito nomeações, que ignoraram a prestação de Margot Robbie no papel principal e a realização de Greta Gerwig, que é a detentora do recorde de receitas de bilheteira num filme realizado por uma mulher. Mas há a possibilidade de receberem uma estatueta. Isto porque Barbie está nomeado para Argumento Adaptado (sim, estranho, mas como a boneca já existia…), assinado por Greta Gerwig & Noah Baumbach; e para Melhor Filme, na pessoa dos produtores David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley e Robbie Brenner. Será, no entanto, improvável que vença nestas duas categorias. As prestações secundárias mereceram nomeações, pelos papéis interpretados por Ryan Gosling e America Ferrera, num filme que colhe ainda duas nomeações para músicas originais, Guarda-Roupa e Design de Produção.

Havia ainda a expectativa de o cinema português regressar aos nomeados, uma vez que a curta-metragem Um Caroço de Abacate, de Ary Zara, estava na shortlist de 15 potenciais nomeados à categoria de Curta-Metragem, o que acabou por não se concretizar. Maestro, com sete nomeações, American Fiction, A Zona de Interesse, Anatomia de Uma Queda e Os Excluídos, todos com cinco, são os restantes filmes com mais nomeações, onde também se destaca o regresso das multinomeadas actrizes Annette Bening e Jodie Foster aos Óscares, nas categorias principal e secundária, à boleia do seu trabalho no filme Nyad. Conheça a lista completa de nomeados no site da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

