‘Succession’, ‘The Bear’ e ‘Rixa’ sobem ao pódio dos Emmys

As séries ‘Succession’ e ‘The Bear’ voltam a ser as grandes vencedoras numa gala de prémios, desta vez nos Emmys. ‘Rixa’ completa o pódio dos melhores do ano.

Com alguns meses de atraso, a cerimónia dos Emmys teve finalmente lugar esta segunda-feira no Peacock Theater, em Los Angeles. Inicialmente agendada para Setembro, foi empurrada para Janeiro de 2024 na sequência da greve de actores que terminou em Novembro passado. E, sem grandes surpresas, Succession (HBO Max) volta a destacar-se no rol de vencedores, apenas uma semana após ter sido bem sucedida nos Globos de Ouro, assim como as séries The Bear (Disney+) e Rixa (Netflix).

Além do Emmy para Melhor Série Dramática, a quarta e última temporada de Succession – que estreou em Abril de 2023 – venceu três prémios para o elenco. Sara Snook e Kieran Culkin voltam a ser distinguidos pelos papéis dos irmãos Roman e Shiv Roy, nas categorias principais, enquanto o britânico Matthew Macfadyen também repete a vitória dos Globos de Ouro, pela intepretação do gelatinoso Tom Wambsgans. Já as categorias de Melhor Argumento e Realização são atribuídos a episódios específicos e Succession convenceu com “Connor's Wedding”, um dos mais marcantes de toda a temporada, que levou os dois galardões para casa. Também marcante foi mais uma vitória para The White Lotus (HBO Max) à boleia do talento de Jennifer Coolidge na segunda temporada, vencedora do Emmy para Melhor Actriz Secundária numa série dramática (recorde-se que esta 75.ª cerimónia premiava produções estreadas entre 1 de Junho de 2022 e 31 de Maio de 2023).

Situação semelhante a Succession aconteceu com The Bear, mas nas categorias de série de comédia. A série conquistou o Emmy para Melhor Série de Comédia e ainda os de Argumento, pelo episódio “System”, e Realização para o episódio “Review”, ambos da primeira temporada, estreada em Junho de 2022. O elenco de The Bear também esteve em destaque: Jeremy Allen White foi considerado o melhor actor numa série de comédia e Ebon Moss-Bachrach e Ayo Edebiri sagraram-se vencedores nas categorias secundárias.

Nos prémios atribuídos às minisséries, foi em Rixa que se focaram as atenções. Considerada a Melhor Série Limitada ou de Antologia, venceu também os prémios de actores principais nesta categoria, com Ali Wong e Steven Yeun a vencerem o Emmy. O episódio "The Birds Don't Sing, They Screech in Pain" venceu Melhor Argumento e o "Figures of Light" o Emmy para Melhor Realização. Destaque ainda para a vitória de Niecy Nash-Betts, considerada a Melhor Actriz Secundária numa série de curta duração, em Dahmer (Netflix). Na comédia, Quinta Brunson venceu o Emmy para Melhor Actriz, em Abbott Elementary (Disney+).

Na mesma cerimónia, Elton John tornou-se a 19.ª pessoa a conquistar um EGOT, um acrónimo para os artistas que, na sua carreira, venceram pelo menos um Emmy, um Grammy, um Óscar e um Tony. Ora, nesta 75.ª cerimónia dos Emmy, o músico britânico foi distinguido na categoria Melhor Especial de Variedades, pelo filme-concerto Elton John: A Despedida Ao Vivo em LA (Disney+). A lista dos EGOT tem na sua história nomes como Audrey Hepburn, Mel Brooks ou Whoopi Goldberg e mais recentemente, desde 2018, John Legend, Jennifer Hudson ou Viola Davis. Conheça todos os vencedores no site dos Emmys.

