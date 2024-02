Lisboa vai cumprir a tradição japonesa do Festival das Bonecas

No fim-de-semana de 2 e 3 de Março, o Museu do Oriente celebra o Festival das Bonecas com visitas orientadas e actividades para todas as idades.

No dia 3 de Março comemora-se, no Japão, o Festival das Bonecas ou Dia das Meninas: Hinamatsuri. O festival celebra a saúde e a felicidade das raparigas e, para o assinalar, o Museu do Oriente vai realizar um programa de visitas orientadas e actividades para bebés, crianças e adultos nesse fim-de-semana.



O museu vai organizar duas oficinas para bebés de diferentes idades a 2 de Março, sábado. Na oficina “Brincar às Casinhas”, os bebés até aos 12 meses vão poder brincar com móveis que cabem na palma da mão, bonecas, árvores e carruagens em miniatura. De seguida, os bebés dos 12 aos 36 meses, poderão conhecer um tradicional altar Hinadan e as suas personagens na oficina “Entre brinquedos”.

No dia 3 de março, domingo, as crianças dos 3 aos 5 anos são convidadas a dar asas à sua imaginação e montar o seu próprio altar Hinadan na oficina “As Bonecas do Festival”. Na oficina “Festa das Raparigas no Japão”, as crianças dos 7 aos 12 anos também poderão construir os altares utilizando a técnica japonesa de origami. Ainda no mesmo dia, a criatividade persiste com uma oficina de escrita criativa para crianças dos 7 até aos 13 anos.



Para os adultos, a 3 de Março, a oficina “Temari" traz o desafio de construir bolas de mão japonesas feitas com linhas coloridas, cruzadas e combinadas em padrões ornamentais. Vai ser também realizada uma visita orientada sobre o Festival das Bonecas para os mais velhos.

O programa do museu para Março inclui, também, a visita orientada “O Feminino no Oriente”, para assinalar o dia da mulher.

Os bilhetes para as actividades e as visitas orientadas estão disponíveis na página do museu e custam entre os 4,50€ e os 45€.

+ Comboios não circulam entre Algés e o Cais do Sodré nos próximos fins-de-semana

+ Atenção, muggles! Está marcado o último filme-concerto de Harry Potter em Lisboa