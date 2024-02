Comboios não circulam entre Algés e o Cais do Sodré nos próximos fins-de-semana

As paragens estão relacionadas com as obras que a CP está a realizar na Linha de Cascais, mas também com a expansão da rede do Metro de Lisboa.

Nos próximos dois fins-de-semana, o de 24 e 25 de Fevereiro e o de 2 e 3 de Março, não haverá circulação de comboios no troço da Linha de Cascais entre Algés e o Cais do Sodré, anunciou a Comboios de Portugal (CP).

O motivo são as obras de modernização da Linha de Cascais, mas também a expansão da rede do Metro de Lisboa, com a construção da Linha Circular. Para isso será criado, de acordo com a CP, um “novo túnel para ligação da nova estação Santos à actual estação Cais do Sodré, que será efectuada em técnica de escavação a céu aberto, situação que implicará a realização de alterações provisórias do traçado da Linha de Cascais”.

“Dada a tipologia do local, trata-se de uma zona da cidade com vários desafios de ordem técnica e de infraestruturas, incluindo ao nível do subsolo, que exigem uma intervenção com a maior segurança e rigor que não será compatível com a circulação dos comboios da CP”, acrescenta ainda a empresa.

Quando param e arrancam os comboios?

Os comboios param de circular às 23.00 de 23 de Fevereiro, sendo que a interdição se prolonga até às 02.00 da manhã do dia 26. No fim-de-semana seguinte, acontece nos mesmos moldes: a circulação naquele troço é interrompida às 23.00 de 1 de Março e mantém-se até às 02.00 de 4 de Março.

