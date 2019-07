Do cinema para o palco: Variações encerra o cartaz do NOS Alive

O NOS Alive acaba de juntar mais um nome (o último) ao cartaz: Variações. A banda composta pelo actor Sérgio Praia e os músicos Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira vai recriar o repertório de António Variações no EDP Fado Café entre os dias 11 e 13 de Julho.

O grupo juntou-se no âmbito do filme Variações, realizado por João Maia e protagonizado por protagonizado por Sérgio Praia, que tem estreia marcada para 22 de Agosto. A banda sonora, produzida por Armando Teixeira, será editada um dia depois, a 23 de Agosto.

Entre as canções que se vão ouvir no Passeio Marítimo de Algés contam-se as inevitáveis "Toma o comprimido", "Perdi a memória" ou "Canção do engate", entre outras. O grupo vai ainda tocar um inédito, chamado "Quero Dar Nas Vistas", encontrado no espólio de António Variações e recuperado para o filme por Armando Teixeira.

O festival NOS Alive realiza-se no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, entre os dias 11 e 13 de Julho. Os bilhetes ainda não esgotaram e custam entre os 60,98€ e os 139,77€.

