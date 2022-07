Do Médio Oriente a Itália: eis a nova vida do La Cosa Nostra

Se antes abriam as portas como o libanês Streetfood by Souk, um mês depois este restaurante na Rua Amarela, em Cascais, ganha novo fôlego como La Cosa Nostra Pastas & Pizzas. Aqui a aposta é em “comida simples, honesta e com bons ingredientes”.

Primeiro uma mercearia, depois um libanês e agora um italiano. Assim são as várias vidas deste espaço na Rua Amarela, em Cascais, que no final de Junho deste ano abriu portas como La Cosa Nostra Pastas & Pizzas. "Tínhamos o expertise em casa, a nossa sub-chefe é especialista em pizzas, e fez-nos todo o sentido”, conta à Time Out Daniela Azeredo, sócia do restaurante. Num só mês, o espaço despediu-se do Streetfood by Souk, dedicado à comida libanesa, e inaugurou um novo conceito italiano centrado em “comida simples, honesta e com bons ingredientes”. “Foi das coisas mais loucas que fiz na vida”, confessou a proprietária. Além do espaço, também a equipa se manteve a mesma, encabeçada pela chef Patrícia Jácome.



As pastas e as pizzas napolitanas são a maior aposta da casa, mas também há quatro opções de saladas para os dias mais quentes. “Quisemos um menu com soluções para todos os gostos”. Por isso, encontra pizzas mais tradicionais como a Prosciutto Cotto e Funghi (10,9€), com molho de tomate, fiambre, cogumelos, queijo mozzarella e oregãos ou a Prosciutto e Parmigiano (14,95€), com molho de tomate, presunto, queijo parmesão DOP e rúcula. Qualquer uma das nove pizzas disponíveis no menu são feitas com massa fermentada durante 24 horas e, durante a próxima semana, a fermentação vai aumentar para as 48 horas. Nas pastas, há receitas simples como a Penne alla Amatriciana (13,95€), com barriga fumada tipo artesanal e molho de tomate e edições limitadas de Verão como a Tagliatelle al Limoni (12,95€) com molho de limão e queijo grana padano DOP. A pensar em quem deixou a carne e o peixe de lado, há já uma pizza e uma pasta vegan no menu e mais receitas estão “em fase de testes”.

Mariana Valle Lima Penne alla Amatriciana, com barriga fumada tipo artesanal e molho de tomate Na esplanada ou na parte interior do La Cosa Nostra Pastas & Pizzas, pode acompanhar os pratos com um dos vinhos da carta, que inclui referências portuguesas e italianas. "Quisemos apostar em vinhos de qualidade, mas menos conhecidos do público". No entanto, o destaque vai para a sangria da casa, branca ou tinta, servida a copo (3,50€) ou em jarro (15€), aclamada pela proprietária como "a melhor de Cascais".