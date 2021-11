Do Mercado da Ribeira, directamente para a Academia Time Out

A sustentabilidade está literalmente em cima da mesa na Academia Time Out. Dos legumes comprados aqui mesmo no mercado de frescos da Ribeira aos caldos que reaproveitam tudo.

Trinta passos apenas separam o mercado de frescos da Ribeira da Academia Time Out, a escola de cozinha do Time Out Market. E são muitas as vezes que o chef Miguel Mesquita faz este percurso para comprar os ingredientes de muitas das receitas que ensina e prepara nos workshops, nos eventos privados ou nos almoços do Chef’s Table Experience.

Nestas idas ao mercado de frescos da Ribeira, são obrigatórias as paragens no Talho do Jorge, nos legumes e frutas da banca da Elisabete e no peixe fresco de Rosa Cunha, mais conhecida por Rosanamar.

Lançámos o desafio ao chef Miguel Mesquita de cozinhar um prato quilómetro zero, o mais sustentável possível, com ingredientes e produtores nacionais. Eis o resultado.

Gabriell Vieira Sargo, Esmagada de Batata-doce, Limão e Espinafres salteados

Sargo, Esmagada de Batata-doce, Limão e Espinafres salteados

Ingredientes

2 Filetes de sargo da nossa costa

2 Batatas-doces de Aljezur

1 Limão

200g Espinafres de Torres Vedras

2 Dentes de alho

q.b. Coentros picados

q.b. Sal e pimenta

q.b. Azeite



Preparação:

Cozer a batata-doce. Num tacho com um fio de azeite junte a batata cozida e esmague-a, tempere com sal, pimenta e sumo de limão, junte coentros picados e envolva. Reserve.

Numa frigideira com azeite junte os dentes de alho fatiados e, de seguida, os espinafres, salteie os espinafres e tempere-os com um pouco de sal e pimenta. Reserve.

Coloque os filetes de sargo numa travessa de forno com a pele virada para cima, tempere com sal e pimenta e leve ao forno pré-aquecido a 200º durante cerca de 15 minutos.

Para servir, coloque na base um pouco de esmagada de batata-doce, de seguida os espinafres salteados e, por fim, o filete de sargo.

