Em “A Quintinha prepara o Natal” os visitantes serão recebido por personagens disfarçados dos típicos saloios de Sintra. Os participantes são convidados a experimentar os afazeres da quinta e a realizar as tarefas como a confecção do bolo-rei e a criação de uma peça de decoração natalícia com elementos da natureza. Para encerrar o evento, será realizada uma visita para conhecer os animais da quinta. O programa acontece entre 7 e 21 Dezembro, às 10.30. Os bilhetes custam 14€ para adultos e 12,50€ para crianças dos 3 aos 12 anos. Até aos 3 anos, a participação é gratuita.

Uma das tradições mais imprescindíveis desta quadra é a decoração da árvore de Natal. Entre 29 de Dezembro e 6 de Janeiro, Dia de Reis, no Salão Nobre do Palácio da Pena, é possível ver a reconstituição histórica da Árvore de Natal de D. Fernando II, considerada a primeira árvore de Natal portuguesa. Esta é diferente da versão adornada dos tempos modernos. “O pinheiro da Pena”, como lhe chamava o monarca, era um pequeno pinheiro, adornado com enfeites muito simples, como pequenas figuras e frutas, como maçãs, peras e romãs.

Esta iniciativa pretende ensinar as origens desta tradição no nosso país. Para ver de perto esta árvore de Natal primitiva basta adquirir bilhete para a visitar o Parque e Palácio Nacional da Pena ou aproveitar a entrada gratuita, reservada a residentes em território nacional aos domingos e feriados.

Quintinha de Monserrate e Palácio Nacional da Pena. 7-21 Dez e 29 Dez-6 Jan. 12,5€-14€ (a Reconstituição da Árvore de Natal de D. Fernando II é de entrada gratuita mediante compra de bilhete para o palácio)