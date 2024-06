Do sucesso em Portugal a Madrid: o grande festival gastronómico de natureza, brasas e música

O Chefs on Fire estreia-se em Espanha com uma edição de dois dias e um cartaz de luxo que junta chefs espanhóis e portugueses, além da brasileira Janaína Torres e da georgiana Tekuna Gachechiladze.

Chega a Madrid depois de se ter tornado num dos eventos gastronómicos mais importantes (possivelmente o mais relevante) em Portugal. Iniciado pela Lohad em Cascais em 2018, o festival já aconteceu em diferentes versões em Lisboa, Aveiro e Santarém. Agora, chega à capital espanhola no Real Jardín Botánico de Alfonso XIII. Um festival, de ambiente familiar (com oficinas infantis), gourmet, mas descontraído, que combina fogo (tenham em mente que vão sair a cheirar a fumo), música e sustentabilidade. Tem o espírito de uma grande festa entre amigos, mas não é um churrascada. O Chefs on Fire é muito mais.

É, quem sabe, a melhor churrascada aonde se pode ir. Hedonismo sustentável, chamam-lhe eles. Estarão a cozinhar ao vivo chefs com estrela Michelin de Espanha e Portugal, com mais algum outro nome grande internacional, haverá actuações em diferentes formatos (no palco e também na relva) e haverá fogo por toda parte, mesmo que a proposta vá além da carne. O pilar é a cozinha de fogo, mas não será apenas um templo efémero para os carnívoros. Tudo passará pelas brasas e pelo fumo, dos pratos vegetais às pizzas, às sobremesas e até ao sushi... A capacidade é limitada, mas os participantes verão todas as caras conhecidas da gastronomia (nacional e internacional) com as mãos na massa, a trabalhar na linha de frente do fogo.

O evento será neste Outono, nos dias 5 e 6 de Outubro. Vão participar cerca de vinte chefs reconhecidos e uma dúzia de restaurantes madrilenos com os seus pratos mais emblemáticos, mas submetidos ao filtro pré-histórico das chamas, do incandescente. Os bilhetes já estão à venda e existem pacotes com diferentes preços, dependendo do que se queira comer e dos dias a ir. Durante os dois dias (das 12.00 até à meia-noite), para além da componente gastronómica, haverá palestras e conversas, oficinas para os mais pequenos e concertos para todos os públicos. Grande ambiente garantido.

Que chefs estarão na edição madrilena do festival?

(Ainda faltam protagonistas, mas estes são os confirmados por agora)

De Espanha:

Carlos Casillas (Barro)

Javi Estévez (La Tasquería)

Lucía Freitas (A Tafona)

Miguel Carretero (Santerra)

Iñigo Urrechu (Zalacaín)

Rafa Panatieri (Sartoria Panatieri)

Roberto M. Foronda (Tripea)

Juan D'Onofrio (Chispa Bistró)

De Portugal:

Henrique Sá Pessoa (duas estrelas Michelin no Alma)

João Rodrigues (Canalha)

Tiago Penão (Kappo)

Vasco Coelho Santos (uma estrela Michelin no Euskalduna)

A eles juntam-se mulheres destacadas como Janaína Torres (A Casa do Porco, com uma estrela verde e eleita melhor chef do mundo no The World's Best 50 Restaurants) e Tekuna Gachechiladze, uma das rainhas da restauração na Geórgia, país convidado na última edição do MadridFusión.

Que concertos vão animar o festival gastronómico Chefs On Fire?

Este cartaz já está fechado. A música, muito heterogénea em termos de estilo, vai ouvir-se quase ininterruptamente durante estes dois dias de Outono. Ao vivo, para esta primeira edição em Madrid, estarão a tocar sob as árvores...

Andrea Buenavista

Guacamayo Tropical

Caballo Prieto Azabache

Jazzin' Club

La Perra Blanco

Nola Brass Band

Pájaro Sunrise

Pedro Ricardo

Queralt Lahoz

Coni Lechner

