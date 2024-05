Chefs on Fire estreia-se em Santarém com um pop-up de três dias

Depois de ter anunciado, pelo segundo ano consecutivo, um evento pop-up em Aveiro, que acontece a 19, 20 e 21 de Julho, sabe-se agora que o festival gastronómico dedicado à cozinha de fogo também vai passar por Santarém. De 5 a 7 de Julho, o Jardim Portas do Sol vai pegar fogo.

“Mais pequeno, com apenas dois chefs e dois concertos por dia, mais barato, mas com o mesmo cunho.” Foi assim que, em 2022, resumimos o primeiro pop-up do Chefs on Fire, de Gonçalo Castel-Branco, e assim se tem mantido. Para Santarém, o alinhamento não foi anunciado, mas à semelhança do que costuma acontecer, a programação divide-se entre almoço e jantar, com quatro chefs por dia a cozinhar e um concerto diferente em cada momento.

“Durante os três dias passarão por aqui seis bandas para enriquecer o festival gastronómico e acompanhar os talentos da cozinha que, claro, estarão junto ao firepit”, lê-se no comunicado. É, no fundo, uma versão mais íntima do festival, que acontece em grande no Estoril, de 20 a 22 de Setembro, com Vítor Matos, João Sá, Arnaldo Azevedo, Pedro Pena Bastos e Rodrigo Castelo a encabeçar o cartaz. Este último, aliás, é possível que também faça parte do pop-up de Santarém, não fosse ele um dos maiores embaixadores ribatejanos com o seu estrelado Ó Balcão.

Os bilhetes para esta edição no Ribatejo já estão à venda e têm o preço de 40 euros (quatro doses de comida), sendo necessário escolher entre o almoço (12.00-17.00) e o jantar (18.00-23.00). As crianças (dos seis aos 12 anos) pagam 20€ e têm acesso à zona kids onde podem comer à vontade.

+ Os 130 melhores restaurantes em Lisboa