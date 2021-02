Doces ou salgadas? Estas pipocas chegam-lhe até casa

Com as salas de cinema de portas fechadas, a sétima arte passou a ser vista nos sofás lá de casa. Mas por muito que nos contentemos com as estreias nos serviços de streaming ou na televisão, há uma coisa que não há como substituir: aquele balde de pipocas que acabava vazio antes de terminar os trailers. Francisco Charola sentiu exactamente isso e quis preencher esta lacuna com um novo serviço de entrega de pipocas ao domicílio, The Pop Star.

“Com o fechar dos cinemas e com a moda de ver séries em casa, que diga-se é o único programa possível, surgiu esta ideia de levar um ‘pacote de cinema’ a casa”, explica o responsável da marca. Com a ajuda da família, Francisco meteu as mãos na massa e lançou este projecto que começou a distribuir pipocas há pouco menos de um mês.

The Pop Star



The Pop Star tem ainda mais opções que as tradicionais pipocas de cinema, começando nas bases que podem ser doces, salgadas, mistas ou de chocolate. Há dois tamanhos disponíveis: o médio (4€ doces, salgadas e mistas e 4,25€ chocolate) e o grande (6€ doces, salgadas e mistas e 6,50€ chocolate). Com um bom filme, consegue dar cabo do tamanho médio a sós, se for uma sessão a dois aconselhamos que aposte antes no grande.

Depois, deixe-se levar pelo guloso que há em si e complemente com um dos dez toppings disponíveis (acresce entre 1€ e 1,50€ ao preço original). Há toppings líquidos como morango, chocolate, doce de leite ou caramelo, mas também pode acrescentar M&M's, maltesers, kinder bueno ou gomas. Para quem prefere inovar há ainda as opções de queijo cheddar e guacamole.

Antes que se comece a queixar de sede, pode pedir o menu pipoca + bebida de 50cl (8€) e escolher entre coca-cola, coca-cola zero, ice tea de limão ou ice tea de pêssego. Mas saiba que também pode comprar qualquer bebida em separado.

The Pop Star Pipocas com topping de chocolate



O projecto, que surgiu das dificuldades criadas pela pandemia, promete não desaparecer quando chegar a imunidade de grupo. “A aceitação tem sido muito grande e estamos crentes que temos um espaço no mercado”, revela Francisco Charola. Por isso mesmo (e porque os admiradores de pipocas não estão só em Lisboa), a marca prevê abrir um franchising em Sintra muito em breve.

Por agora, The Pop Star está apenas disponível na Bolt Food para entregas entre as 15.00 e a 00.00. Mas vai chegar também às plataformas Uber Eats e Glovo.

+ Enfrascados mas felizes: cocktails prontos a beber no conforto do lar

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal desta semana