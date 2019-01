Doclisboa: há cinema de entrada gratuita no Museu do Oriente

Duas palavras mágicas: cinema e grátis. O Museu do Oriente associa-se ao Doclisboa durante o mês de Fevereiro para apresentar, todos os domingos, sessões de filmes que passaram noutras edições do festival. A boa notícia é que a entrada é gratuita.

São cinco filmes directamente relacionados com as grandes transformações geopolíticas da modernidade, projectados nos dias 3, 10, 17 e 24 de Fevereiro, para passar os domingos em frente ao grande ecrã.

O primeiro domingo, 3, leva ao auditório do museu City of Jade, de Midi Z, que conta a história pessoal do realizador, que quando tinha cinco anos viu o seu irmão mais velho abandonar a família para partir em busca de uma pedra de jade. A sessão seguinte, dia 10, é dedicada ao filme The Great North Korean Picture Show, de James Leong e Lynn Lee, uma longa filmada na Coreia do Norte que retrata o poder da indústria cinematográfica do país, uma ferramenta usada na maquinaria de propaganda do regime. Foi durante a rodagem deste filme que, pela primeira vez, realizadores estrangeiros entraram na única escola de cinema do país, que é uma verdadeira instituição de elite.

No dia 17 de Fevereiro, há dupla sessão com Ismyrna e Dis-Moi. Ismyrna, filme de Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, centra-se na história de Joana, a realizadora, e da poetisa Etel Adnan sobre a partilha de uma cidade onde nunca estiveram: Esmirna, na Turquia. O passado de cada uma das interveniente dá ao espectador o pano de fundo para as mudanças na região após a queda do Império Otomano. Quanto a Dis-Moi, de Chantal Akerman, o enredo gira em torno de três mulheres idosas de ascendência judia que contam histórias sobre os seus avós – um mundo perdido em campos de concentração.

Na última sessão, no dia 24, pode assistir a Once I Entered a Garden, de Avi Mograbi, um filme que fantasia um Médio Oriente de outrora, com uma imagem diferente onde as comunidades não estão divididas étnica ou religiosamente.

Todas as sessões serão apresentadas por programadores do Doclisboa, seguindo-se uma conversa com o público.

Avenida Brasília, 352. 3, 10, 17 e 24 de Fevereiro. 17.00. Entrada livre.

