Documentário explora as peculiaridades do ‘Homo Urbanus Lisboetus’

Desde Outubro que o MAC/CCB acolhe uma exposição da dupla de artistas e cineastas composta pelo italiano Ila Bêka e pela francesa Louise Lemoine. Homo Urbanus. Uma Odisseia Cidamatográfica é o resultado das viagens que ambos têm feito pelo mundo desde 2017 com o objectivo de explorar a ideia de cidade como um ecossistema onde se constrói a peculiar espécie que designam como Homo Urbanus. E é neste museu de Lisboa, ao final da tarde, que se irá projectar a cidade, no 14.º documentário que integra este projecto. A RTP2 exibe-o ao serão.

Homo Urbanus Lisboetus é o nome da mais recente produção assinada por Bêka & Lemoine, onde é explorado o quotidiano e as particularidades dos que habitam a capital portuguesa, depois de cidades tão diferentes como Seul (Coreia do Sul), Xangai (China) ou Bogotá (Colômbia). No Pequeno Auditório do CCB, o documentário é exibido às 19.00, numa sessão de entrada gratuita. A única regra é que terá de levantar o bilhete, disponível a partir das 17.00 na bilheteira do CCB. Para ver na RTP2, basta sintonizar o canal a partir das 20.40.

A exposição no MAC/CCB prolonga-se até 6 de Abril e ainda este mês terá lugar um ciclo de cinema, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, onde serão exibidos três dos filmes que integram este projecto e que têm como foco as cidades de Tóquio (Japão), Banguecoque (Tailândia) e Mumbai (Índia). Os primeiros dez documentários estão também disponíveis no Vimeo da dupla Bêka & Lemoine, para compra ou aluguer.

