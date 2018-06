Documentários sobre pintores italianos nos Cinemas UCI

Entre 20 de Junho e 4 de Julho há arte italiana nos cinemas do El Corte Inglês.

A Festa do Cinema Italiano e os Cinemas UCI associaram-se para apresentar um ciclo de cinema documental, composto por três filmes dedicados a outros tantos artistas clássicos italianos: Botticelli, Rafael e Caravaggio. Intitulado Exhibition on Screen-A Arte Italiana no Grande Ecrã, terá sessões únicas e exclusivas, semanais, nos cinemas UCI do El Corte Inglês e Arrábida Shopping.

Os filmes serão exibidos por esta ordem e nos seguintes horários: Botticelli-Inferno, 20 de Junho, 19.00; Raffaello-Il Principe delle Arti, 27 de Junho, 19.00; Caravaggio-L’Anima e il Sangue, 4 de Julho, 19.00.

Antes de cada sessão, um especialista fará uma pequena introdução sobre o artista.

Estes documentários são produzidos pela Nexo Digital, responsável por outros filmes culturais como Florence and the Uffizi Gallery, ou The Vatican Museum.

