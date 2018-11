Dog Summit: dois dias para aprender a tratar do seu cão

Depois da Web Summit, considerada a maior conferência de empreendedorismo, tecnologia e inovação, Lisboa recebe o Dog Summit. A primeira edição do evento, que se vai realizar no Lx Factory entre 24 e 25 de Novembro, propõe-lhe mais de 30 de actividades para fazer acompanhado do seu amigo de quatro patas... e tudo por uma boa causa.

O Dog Summit foca-se simultaneamente na componente formativa de donos de animais e na responsabilidade social. A organização quer sensibilizar o público para as vantagens da adopção animal, através de uma oferta teórica e prática sobre comportamento e aprendizagem canina, educação e obediência, alimentação e nutrição, ou tratamentos naturais.

O programa de dois dias pensado por Cristina Pena e João Brochado, os rostos da organização, servirá para promover métodos de treino positivos e saudáveis. As actividades estão divididas em quatro áreas, espalhadas pelos armazéns L e XL do Lx Factory: DOGx Talks, workshops, seminários e uma exposição de arte urbana.

No palco principal do evento decorrerão as DOGx Talks, uma série de tertúlias para debater temas como a proibição do abate nos canis (24 de Novembro, 15.00-16.00), a adopção responsável (24 de Novembro, 19.00-20.00) ou a importância do treino no bem-estar animal (25 de Novembro, 15.30-16.30).

Os workshops, voltados para a formação dos donos e ensino dos seus cães, abordam técnicas de chamamento (24 de Novembro, 10.30-11.30), alimentação natural (25 de Novembro, 10.30-12.00) ou andamento à trela (25 de Novembro, 15.00 -16.00).

Dirigidos exclusivamente aos donos, os seminários decorrerão na SilverRoom do armazém L, a única área interdita a cães. Aqui poderá aprender sobre a interacção entre crianças e os cães (24 de Novembro, 18.00-19.00), comportamentos agressivos e reactividade (24 de Novembro, 20.00-21.30) ou linguagem canina (25 de Novembro, 14.00-15.00).

Por fim, a componente artística do evento estará bastante visível no recinto, procurando reforçar a importância do papel do cão na sociedade. De momento, está a decorrer o concurso de fotografia “Their Pain Your Voice”, que premiará as fotografias vencedoras com entradas gratuitas e um lugar na exposição colectiva de arte urbana “Unchain Your Dog”, uma parceria de 12 artistas plásticos (em curso até 12 de Novembro).



A juntar à programação não falta uma zona de alimentação – com menu para donos e para cães – e uma área dedicada a expositores de associações e comércio do sector animal, onde as marcas poderão divulgar os seus serviços e produtos, e participar num concurso que elegerá a melhor startup do sector.

Os bilhetes encontram-se à venda e variam entre os 15€ (um dia) e os 20€ (passe completo); as crianças até 11 anos pagam apenas 1€. Parte do valor dos bilhetes (10%) será doado às associações parceiras da Dog Summit, a Animais de Rua e a Movimento Quebra a corrente.

De resto, deve saber que existe um regulamento para cães terem acesso em segurança ao Dog Summit. As regras encontram-se na página do evento no Facebook.

