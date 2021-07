Há novas entradas na extensa lista de restaurantes disponíveis no Uber Eats. O Magano e o Coelho da Rocha, incontornáveis de Campo de Ourique, são as novidades de luxo.

A partir de agora, é possível pedir para casa as iguarias de dois restaurantes incontornáveis, não só de Campo de Ourique, bairro onde ficam, mas da gastronomia lisboeta. O Magano e o Coelho da Rocha estão em exclusivo no Uber Eats e até 13 de Agosto a taxa de entrega é grátis.

Se O Magano já proporcionava uma viagem ao Alentejo à volta da mesa, agora pode experimentar em casa este bastião da cozinha alentejana – ou matar saudades do restaurante, sem ter de andar às voltas à procura de lugar de estacionamento em Campo de Ourique. Tem desde os petiscos mais simples, como uma saladinha de grão com bacalhau ou a perdiz de escabeche, às doses pesadas e reconfortantes. E como boa cozinha alentejana, não faltam a sopa de tomate (com garoupa) e a sopa de cação de coentrada.

Já no Coelho da Rocha, considerado pela Time Out como um dos melhores de Campo de Ourique, a cozinha é feita essencialmente de petiscos – e tem muito por onde escolher, dos filetes de polvo “patanisca”, ao pica-pau, salada de polvo, peixinhos da horta ou ovos mexidos com farinheira. Para refeições mais compostas, este restaurante é também famoso pelas carnes maturadas no churrasco ou um peixe fresco escalado nas brasas.

©DR

“O que nos caracteriza é a qualidade de comida, o serviço e o cliente sentir-se em casa nos nossos restaurantes. Agora vamos até casa dos nossos clientes, para que eles sintam que estão no restaurante”, diz Bruno Luís, proprietário dos dois espaços, a par do seu irmão Marco, no comunicado que dá conta da boa nova.

Já Diogo Aires Conceição, director geral da Uber Eats em Portugal, destaca como a plataforma de entrega de comida em casa quer “chegar a cada vez mais utilizadores com opções favoritas, sempre com máxima qualidade e rapidez”.

Até 13 de Agosto, a taxa de entrega é gratuita, bastando para isso utilizar o código OMELHORDEJULHO.

