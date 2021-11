Dois Corvos lança campanha de crowdfunding para comprar uma enlatadora

Às vezes é mesmo preciso ter lata. Após seis anos de produção de cerveja artesanal engarrafada, a marca fundada em 2016 por Scott Steffens e Susana Cascais lançou uma campanha de crowdfunding para ajudar a comprar uma enlatadora para a unidade de produção da Rua Vale Formoso. “Após seis anos a produzir muitas cervejas, das quais esperamos que tenham gostado, chegou a hora de explorarmos um novo universo”, diz Scott Steffens num vídeo de apresentação da nova campanha.

Segundo o co-fundador, a lata permitirá que cerveja chegue aos clientes em melhores condições, ou seja, mais “fresca, prática, amiga do ambiente e mais fácil de arrumar no frigorífico”. Além disso, diz Steffens, “as latas também permitem mais espaço para o design dos nossos rótulos”.

A campanha de crowdfunding, lançada online, tem cinco opções de packs para quem quiser apoiar a Dois Corvos nesta missão. Os crowdfunders que optarem pelo “Nível Co-piloto” (20€) têm direito a uma t-shirt exclusiva; o “Nível Tenente” (40€) inclui um voucher de consumo no valor de 40€ para usar no Taproom Dois Corvos; e o “Nível Capitão” (50€) inclui seis cervejas (duas latas de 44 cl de três variedades exclusivas), uma t-shirt e um copo Odyssey. Segue-se o “Nível Major” (100€), com nove cervejas, uma t-shirt, dois copos e ainda um poster com uma ilustração do crowdfunder que será afixado no taproom (uma segunda cópia poderá ser levada para casa).

Os maiores fãs podem optar pelo “Nível Sua Alteza” (500€), com 15 cervejas, duas t-shirts, dois copos, dois posters e 24 latas produzidas no chamado “Brew Day”, a grande oferta deste pack que convida o crowdfunder a ser cervejeiro por um dia na Dois Corvos, numa experiência para duas pessoas.

