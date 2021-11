Há mais de 20 cervejas envelhecidas em barricas para provar em Marvila

O Into the Woods – Wood & Winter Beer Weekend regressa à Dois Corvos este fim-de-semana para dois dias com muita animação.

Depois de dois anos de ausência, a Dois Corvos anuncia o regresso do evento cervejeiro Into the Woods. A festa começa já esta sexta-feira, dia 19, no taproom da cervejeira, em Marvila, e continua no sábado, dia 20, com cervejas diferentes em cada dia. No domingo, bebem-se os restos.

Ao longo destes dias, vai ser possível provar dez cervejas da Dois Corvos envelhecidas em barricas de bourbon, whiskey e não só, incluindo sete novidades, e mais duas cervejas da marca sem qualquer envelhecimento. Há ainda uma cidra e oito cervejas internacionais diferentes em cada dia.

O Into the Woods não esquece a música, com concertos de voz e guitarra. Também vai haver comida de aromas fumados, num pop-up do Senhor Rito, com sandes de BBQ (e opção vegetariana).

