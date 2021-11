Sons e Compassos traz novos ritmos ao centro histórico de Sintra

O Largo do Pelourinho e a Volta do Duche, no centro histórico de Sintra, vão ser palco de dois concertos gratuitos e ao ar livre.

Os concertos no centro histórico de Sintra regressam este fim-de-semana, 13 e 14 de Novembro, às 15.00. A iniciativa é da Câmara Municipal de Sintra, que decidiu repor os concertos cancelados no último fim-de-semana de Outubro. O objectivo é continuar a democratizar o acesso a espectáculos e outros eventos culturais.

“Dirigida a todos os gostos e idades, esta iniciativa pretende envolver e surpreender os espectadores, visitantes e moradores e fomentar o comércio local no centro histórico da vila de Sintra”, lê-se no site da autarquia.

A música será da responsabilidade do Conservatório de Música Sons e Compassos. No sábado, dia 13, o palco é de João Ferreira, que tocará guitarra a solo num concerto transatlântico, no Largo do Pelourinho. No dia seguinte, 14, é a vez de Rita Mendes e Cátia Domingos, um duo de flautas transversais, tocarem uma mistura de música latina e erudita, mas na Volta do Duche.

Centro Histórico de Sintra, Largo do Pelourinho e Volta do Duche. Sáb-Dom 15.00. Entrada livre.

