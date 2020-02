Dois dias a encher chouriços em Campo de Ourique

Não leve a coisa para o lado literal, não vai realmente encher chouriços – até porque esses já vão estar prontos a comer e a comprar. O Mercado de Campo de Ourique recebe a 5.ª edição do Mercado dos Vinhos e Enchidos a 28 e 29 de Fevereiro. Vai ser para comer, beber e aprender.

Ao longo dos dois dias de evento vão estar em exposição vários vinhos para degustação e compra, de marcas como a Casa Santos Lima, Vinalda, Família Carvalho Martins, Felix Rocha, Iberica Wines ou José Maria da Fonseca. Além dos bebes, o Mercado conta com o apoio de algumas marcas de charcutaria nacional com queijos, enchidos e azeites a compor a mesa.

Estão planeados dois workshops para sábado, 29, um com a adega Caminhos Cruzados (17.00) e outro (18.00) sobre vinhos e respectivas regiões, sob a alçada da Best Wine Team, uma empresa de produção, distribuição e exportação de vinhos portugueses.

E como não há festa sem música, o Mercado leva os Groovelanders para animar a noite de sexta, a partir das 21.30. No sábado, conte com uma actuação do rancho folclórico à hora de almoço. Ao final da tarde há um concerto de guitarra portuguesa (19.00) e, a fechar a noite, Francisca Costa Gomes dá baile (21.30) a quem ainda estiver a levantar copos.

Rua Coelho da Rocha 104. Dia 28 18.00-00 e 29 12.00-00.00. Entrada livre.

