Dois dias de workshops, fitness e conversas no novo festival de alimentação saudável

Integrado na agenda Lisboa Capital Verde Europeia 2020, chega ao Pavilhão Carlos Lopes o Festival À Roda da Alimentação nos dias 14 e 15 de Março. Há debates, showcookings, workshops, aulas de fitness e talks – e tudo de entrada livre.

Sob o mote “Dois dias para mudar a sua vida”, o festival, organizado pelo Continente, quer esclarecer questões e mitos que os visitantes possam trazer em torno da alimentação, nutrição e bem-estar, apresentando também as novidades no mundo da alimentação saudável. Ao longo de mais de 2500m2, o espaço reúne marcas e especialistas de várias áreas – chefs, nutricionistas, médicos, escritores, artistas, profissionais de desporto e influenciadores.

O festival terá cinco palcos a funcionar em simultâneo com agenda entre as 10.00 e as 21.30, sempre com workshops, aulas, conversas e showcookings a acontecer. Em ambos os dias a programação termina com um showcase musical.

Se a fome apertar, há quatro restaurantes no espaço principal e um food court com propostas saudáveis. Caso decida levar as crianças consigo, há uma zona reservada aos mais novos, com actividades didácticas relacionadas com a alimentação saudável e a origem dos alimentos.

O programa completo ainda não foi divulgado, mas estará em breve disponível no site do evento.

