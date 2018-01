Domingo é para andar de metro sem calças

O convite à população chega mais uma vez pela No Pants Subway Ride Lisboa, a sucursal do evento internacional que quer toda a gente a viajar de metro com metade do corpo ao léu.

É a 10ª edição do evento em Lisboa, uma moda que pisca o olho ao minimalismo e que começou em Nova Iorque em 2002, ideia do colectivo local Improv Everywhere. Este ano as viagens mais frescas de 2018 estão marcadas para este domingo, dia 7 de Janeiro, às 15.00.

Só nos resta aguardar por mais novidades que devem estar prestes a ser divulgadas. É que o ano passado houve uma festa a seguir à viagem chamada Post Pants, que começou às 18.00 no 49 ZdB em colaboração com a Rabbit Hole.

Não há nenhuma campanha de angariação de fundos associada, nem sequer uma declaração política. O objectivo é tão simples como ter graça e confundir espectadores involuntários deste espectáculo.

Várias cidades de todo o mundo vão-se associar ao evento este domingo, entre elas, claro, a pioneira Nova Iorque, como pode ver neste artigo feito pelos nossos colegas do outro lado do Atlântico.

+ Quem tem propostas para o I Festival Feminista de Lisboa?



+ Black January: Anjos70 organizam mercado especial de saldos