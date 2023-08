Domingo há Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes em Cascais, a primeira desde que é Património Cultural Imaterial

Dia 3 de Setembro, depois do almoço, rume à baía ou à zona da Guia para assistir aos rituais religiosos por terra e mar dedicados à protectora dos pescadores. Depois, há noite de encerramento das Festas do Mar.

Tradição desde 1942, a Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes está na origem daquilo que viriam a ser as Festas do Mar — e é, desde Julho de 2023, Património Cultural Imaterial. A decisão foi tomada pela Direcção-Geral do Património Cultural, depois de um pedido feito pela Câmara Municipal de Cascais. A entidade pública reconheceu mesmo a procissão como um “elemento identitário da comunidade piscatória cascalense”. Afinal, Nossa Senhora dos Navegantes é a protectora dos pescadores locais.

A procissão começou a ser feita no ano em que as obras na Igreja dos Navegantes ficaram concluídas. Embora tenham existido alguns interregnos ao longo dos tempos, desde 1992 que acontece de forma contínua, “procurando preservar a essência e o propósito que esteve na sua origem”.

DR

Os andores com as imagens de devoção vão por terra e pelo mar, desde a Igreja de Nossa Senhora da Assunção até ao cais da Praia da Ribeira, onde são colocadas nos barcos de pesca, para seguirem até à zona da Guia. É lá que se cumpre um dos rituais mais marcantes e simbólicos, com a oração de homenagem aos pescadores falecidos. Invocam-se preces, lançam-se flores ao mar e os barcos buzinam.

DR

Este ano, a procissão está marcada para domingo, dia 3 de Setembro, a partir das 15.00. A partir das 20.30, haverá na Baía um concerto da cantora Mimi Froes. seguido de uma actuação da Orquestra Sinfónica de Cascais, que promete tocar um best of das Festas do Mar. As celebrações terminam com um espectáculo de fogo de artifício.

