Dr. Bernard, na Costa da Caparica, abre quiosque de gelados com a Davvero

Um gelado vai sempre bem, mas agora que o desconfinamento começa a pouco e pouco e o sol brilha, apetece mais ainda. A pensar nos já permitidos passeios no paredão da Costa da Caparica, o complexo Dr. Bernard, que veio trazer cor à Costa da Caparica, abriu um corner em parceria com a gelataria artesanal italiana Davvero. Chama-se “ice cream disco corner” e vende os gelados em take-away.

É a primeira de “uma ronda de novidades” a caminho, garantem os responsáveis de comunicação do Dr. Bernard. Fica numa das pontas do complexo e ganhou paredes com todas as cores do arco-íris, para chamar bem a atenção para a novidade mas também trazer boas energias aos transeuntes. “Por se tratar de um cantinho de doces quisemos enchê-lo com as cores do arco-íris para levar ainda mais alegria às pessoas que por aqui passam. Além disso, integrámos um espelho de discoteca e música disco que esperamos também contribua para o bem-estar e nos ilumine ainda mais”, explica Ana Fernandes, directora criativa do Dr. Bernard.

No espaço, já aberto para pegar e levar, terá dez variedades de sabores que vão sendo alterados consoante a sazonalidade. A maioria serão sorvetes de fruta, sem lactose e sem glúten, como morango, manga ou maracujá, mas também best sellers como o caramelo salgado, oreo ou o creme de ovos (os preços começam nos 3,20 para dois sabores). A complementar esta oferta haverá waffles servidos com bolas de gelado e alguns salgados, caso das empanadas argentinas (a partir de 3,50€).

O novo corner está aberto de segunda a sexta-feira das 10.00 às 19.00 (porque qualquer hora é boa para comer gelados) e aos fins-de-semana entre as 09.00 e as 13.00, de acordo com as restrições existentes. Nos dias 26 a 28 de Março e 1 a 5 de Abril haverá uma happy hour com 20% de desconto sobre o preço dos gelados.

Praia do CDS, Apoio de Praia 11 (Costa da Caparica).

