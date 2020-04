Dr. Bernard organiza festival online e solidário com yoga, fitness e música

O complexo de bem-estar Dr. Bernard, na Costa da Caparica, criou um festival à sua imagem, com aulas de yoga, surf funcional, capoeira, pilates, cozinha saudável e concertos. O Wellness Festival – Eu Fico Bem em Casa decorre entre 30 de Abril e 3 de Maio no Instagram e Facebook, e apela aos donativos à Cruz Vermelha Portuguesa.

Este projecto do francês Gregory Bernard, na praia do CDS, não é apenas um restaurante, é também um laboratório de técnicas de bem-estar, alimentação para a saúde, prática desportiva e experiências mindfulness. Ao longo do ano oferece actividades que potenciam o equilíbrio entre o corpo e a mente – tarefa que pretendem continuar a fazer com este festival online.

"Queremos que as pessoas fiquem seguras em casa, mas também queremos que elas se sintam bem", diz Sophie Lacoste, do Dr. Bernard. "Queremos trazer momentos de bem-estar, relaxamento e diversão em casa".

Ao longo de quatro dias, entre as 10.00 e as 18.00, as páginas de Facebook e Instagram do Dr. Bernard não vão parar de transmitir os vários momentos do programa divididos por temáticas. Na área do yoga há Elements Yoga por Miki Molnar, Yin Yoga com Filipa Veiga, Vinyasa Yoga com Joséphine Cantona do Urban Bliss Lisboa, Vinyasa Flow Yoga com Rita Amaral, Yin Yoga e meditação por Francisca Schouten e yoga com a professora Mila Victoria.

O programa estende-se a outras actividades que o obrigam a mexer-se, como pilates flow com Patrícia Querido, ginástica natural com Romeu Ribeiro, uma aula de surf funcional com o surfista Zé Paulo ou um desafio de cross fit caseiro com Tiago Boto e Marina Menezes. Pelo meio há uma aula de tricot com Filipa Nionoi e um showcooking de refeições saudáveis com Soraia Serrano, autora do livro Vegan Girls do it better.

As crianças não foram esquecidas e para fazer em família há uma aula de capoeira com o Grupo de Capoeira Senzala Lisboa, outra de yoga com Mila Victoria e um workshop de massagens para crianças. Todos os dias de actividades vão terminar em festa com um DJ set da editora Musikum.

Assistir às aulas e workshops é gratuito, mas a organização apela à contribuição com donativos para a Cruz Vermelha Portuguesa, a quem se associou neste evento.

