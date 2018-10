Drawing Room: a primeira edição da feira onde o desenho é rei

É uma estreia por cá e acontece entre quinta e domingo na Sociedade Nacional de Belas Artes: a primeira edição da Drawing Room Lisboa, uma feira de arte contemporânea especializada em desenho.

A Drawing Room, que já estava presente no circuito europeu, junta no mesmo espaço galerias de seis países, além de Portugal, como Espanha, Grécia, França, Alemanha, Brasil e Colômbia que apresentam obras de 50 artistas, entre eles 30 portugueses como é o caso de Ana Jotta, José Loureiro, Maria José Cavaco, Martinho Costa, Miguel Palma, Pedro Cabrita Reis, Rui Moreira ou Luís Nobre.

Entre os artistas internacionais presentes o destaque vai para o francês Jean Dubuffet, o colombiano Felipe Bedoya, o alemão Hanns Schimansky, o belga Klaas Vanhee ou o espanhol Pablo Arrazóla.

O programa expositivo da feira inclui ainda a exposição “The Dangerous Plurality”, com desenhos da Colecção de Arte Contemporânea da Fundação PT. Paralelamente à feira, os visitantes podem ainda assistir às Millennium Talks, estas de entrada livre, que acontecem todos os dias às 18.00 – excepto no domingo que é às 16.00. Abordam temas como O Desenho na Colecção Privada, o Ensino do Desenho ou o Desenho como Ferramenta do Pensamento. Pode consultar a programação completa aqui.

Rua Barata Salgueiro, 36. Qui-Sáb 14.00- 21.00 e Dom 12.00-18.00. 3€-5€.

