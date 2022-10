Drawing Room traz a Lisboa cerca de 70 artistas, 23 galerias e não só

Dezoito galerias portuguesas, cinco internacionais e cerca de 70 artistas do mundo inteiro. É o que traz esta edição do Drawing Room Lisboa à Sociedade Nacional de Belas Artes, entre 26 e 30 de Outubro. Helena Almeida, Pedro Cabrita Reis, João Louro, Ana Pérez Quiroga, José Loureiro, Pedro Barateiro, Pedro Calapez, Paulo Brighenti, Ana Vidigal, Noé Sendas, Mónica de Miranda, Mafalda Santos, Vera Mota, Ana Jotta, Sara Bichão ou Maria Ana Vasco Costa são alguns dos artistas com trabalhos em exposição.

“A Drawing Room Lisboa tem vindo a ganhar relevo na cena artística contemporânea, por se afirmar como um contributo na criação de oportunidades para a classe artística dedicada ao desenho e na afirmação do espaço que o desenho pode ocupar no sector da arte contemporânea. Prova disso mesmo é o apoio crescente que esta iniciativa tem recebido por parte das instituições, museus e centros de arte, galerias, coleccionadores e outros profissionais”, lê-se em comunicado de imprensa, que destaca o facto de a Câmara Municipal de Lisboa ir adquirir, pelo segundo ano consecutivo, obras de arte durante a Feira, no âmbito do seu Fundo de Aquisições de Arte Contemporânea.

Entre as 18 galerias portuguesas representadas, seleccionadas pelo Comité Consultivo da Feira e Mónica Álvarez Careaga, directora da Drawing Room Lisboa, destacam-se nomes como Vera Cortês, Filomena Soares, Pedro Cera, 3+1 Arte Contemporânea, Bruno Múrias ou Miguel Nabinho, de Lisboa; Galeria Fernando Santos, Pedro Oliveira, KubikGallery ou Presença, do Porto; e ainda Fonseca Macedo – Arte Contemporânea, de Ponta Delgada, nos Açores. À representação portuguesa, juntam-se ainda cinco galerias internacionais, como as espanholas Galería Siboney, Galería Silvestre e Martínez & Avezuela, a alemã Jahn und Jahn ou a galeria Encounter Contemporary, de Londres.

Com curadoria, como em anos anteriores, da especialista Filipa Valladares, o Espaço Editorial da Drawing Room contará com a presença de editoras de língua portuguesa que trabalham com artistas, como a STET – livros & fotografias, a Pierre Von Kleist Editions, a Sistema Solar – Documenta e a Dois Dias edições.

De referir ainda “Desenhos na Cidade”, uma nova iniciativa da Drawing Room, com o mecenato da Fundação EDP e a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, que convida os lisboetas a percorrer uma rota artística pelo centro da cidade, para descobrir trabalhos de finalistas de Desenho do ar.co – Centro de Arte & Comunicação Visual e da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, como Ana Sarmento, Aurora Neves, David Rodrigues, Joana Cotrim e Luís Sequeira.

Poderá ainda ver os trabalhos dos dez finalistas da 2.ª edição do Prémio FLAD de Desenho: António Olaio, Carla Cabanas, Cecília Costa, Maria Capelo, Noé Sendas, Paulo Lisboa, Pedro Barateiro, Pedro A.H. Paixão, Susanne S. D. Themlitz e Vera Mota. O vencedor será conhecido a 29 de Outubro e receberá um prémio monetário de 20 mil euros. Esta iniciativa visa apoiar a produção artística e a inovação em Portugal e resulta de uma parceria entre a Drawing Room Lisboa e a Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento.

Para mais informações, basta consultar o site da Drawing Room Lisboa. Os bilhetes (5€-7€) podem ser adquiridos online, na Ticketline.

Sociedade Nacional de Belas Artes. Qua 16.00-22.00, Qui-Sex 14.00-21.00, Sáb 11.00-21.00, Dom 11.00-18.00. 5€-7€

