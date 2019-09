Duas actrizes da série “La Casa de Papel” vêm à Comic Con Portugal

Itziar Ituño e Esther Acebo, conhecidas pelo seus papéis na série da Netflix La Casa de Papel, vão estar presentes nesta edição da Comic Con Portugal, a decorrer no Passeio Marítimo de Algés entre 12 e 15 de Setembro. As actrizes espanholas vão participar num painel de perguntas e respostas, e numa sessão de autógrafos e fotografias.

Depois de Millie Bobby Brown, conhecida pelo seu papel como Eleven no famoso drama de ficção científica da Netflix Stranger Things, ter sido confirmada na Comic Con Portugal, é a vez de Itziar Ituño e Esther Acebo. As actrizes interpretam as personagens de Raquel Murillo e Monica Gaztambide, com os nomes de código Lisboa e Estocolmo, na série da Netflix La Casa de Papel e vão estar presentes na Comic Con Portugal, nos dias 12 e 13 de Setembro.

Itziar Ituño é conhecida sobretudo pelo seu papel como a inspectora Raquel Murillo, na série da Netflix, em que mais tarde é rebaptizada com o nome da capital portuguesa ao juntar-se ao gangue de assaltantes. Mas a primeira vez que apareceu no ecrã foi em 1999, ao interpretar Nekane Beitia em Goenkale, a série mais conhecida e popular do País Basco na altura. Já a actriz Esther Acebo, que é também apresentadora e jornalista, é reconhecida pela presença no filme Los Encantados (2016) e La Casa de Papel (2017).

La Casa de Papel, criada por Álex Pina, é uma produção para o canal espanhol privado Antena 3. Em Espanha, a série passou na televisão entre Maio e Novembro de 2017. À Netflix, que comprou os direitos de distribuição internacional, chegou no final de Dezembro desse ano e foi um sucesso imediato. A terceira temporada estreou este Verão e a próxima já foi confirmada.

+ Itziar Ituño: “La Casa de Papel dá poder às pessoas”

+ Comic Con 2019: onde tudo tem mais fantasia