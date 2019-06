Gangue de La Casa de Papel tem um novo membro e o presidente português já lhe telefonou

“Desta vez não é pelo dinheiro. É pela família.” Foi com este mote que chegou o trailer da terceira temporada de La Casa de Papel. Agora foi anunciado o novo membro do gangue de assaltantes: chama-se Lisboa e até já recebeu um telefonema (a fingir) do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Nos primeiros segundos do trailer, salta à vista a bandeira portuguesa num barco onde o grupo se encontra com o Professor (Álvaro Morte). Mas no mais recente teaser da série espanhola, que se tornou um fenómeno universal e que regressa à Netflix a 19 de Julho, o destaque vai para outro professor. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, interpretado por actor, apresenta-se como “o verdadeiro professor de Portugal” e fala ao telefone com o novo membro do gangue de assaltantes, a antiga inspectora Raquel Murillo, rebaptizada Lisboa.

Bem-vinda, LISBOA! Agora sim este bando está completo!! 🇵🇹 pic.twitter.com/TeH55YADIM — Netflix Portugal (@NetflixPT) 20 de junho de 2019

“Ainda hoje vou apanhar um avião, mas não poderia deixar de lhe dizer que estou mesmo orgulhoso que faça parte do bando mais famoso do mundo”, afirma uma voz ligeiramente parecida à de Marcelo Rebelo de Sousa, que, explica, interrompeu uma reunião para desejar à inspectora “muitas felicidades” e para lhe “enviar um beijinho” – à semelhança do que disse à apresentadora Cristina Ferreira no dia de estreia do seu programa da SIC.

Perante a revelação de que Raquel adoptará, de agora em diante, o nome da capital portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa declara no teaser: “Esperávamos, desejávamos, conseguimos”. “Sabe que carregar este nome traz uma grande responsabilidade e uma grande história”, avisa ainda à “menina e moça”.

La Casa de Papel, criada por Álex Pina, com quem a Netflix assinou um contrato de exclusividade, começou por ser uma produção para o canal espanhol privado Antena 3. Em Espanha, passou na televisão entre Maio e Novembro de 2017. À Netflix, que comprou os direitos de distribuição internacional, chegou meses depois e foi um sucesso imediato. A plataforma de streaming, que está a promover a nova temporada com um teaser humorístico, não revela números de audiência, mas sabe-se que a série espanhola é o título estrangeiro (língua não inglesa) mais visto.

