Duas chuvas de meteoros vão iluminar o céu este mês

A actividade máxima da famosa chuva de meteoros das Perseidas está prevista para 12 de Agosto. Infelizmente, não será visível em Portugal, por ocorrer entre as 14.00 e as 17.00, mas valerá a pena fazer observações durante a noite. Para ver as Perseidas, mas não só.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, “a melhor altura de observação [das Perseidas, em Portugal] será entre as 22.00 do dia 12 e as 00.30 do dia 13 antes do nascimento da lua”. Deverá ser possível ver mais de 100 meteoros a riscar o céu em apenas uma hora.

Por estes dias, também é possível assistir à chuva de meteoros das Aquáridas, que teve início a 12 de Julho e é visível até dia 23. Como a constelação que lhe dá nome só começa a nascer depois da meia-noite a sudeste, recomendam-se observações apenas a partir da segunda metade da noite.

No site do Observatório Astronómico de Lisboa é possível ler mais sobre estes e outros fenómenos astronómicos.

