Dupla: básicos portugueses para a próxima ida ao ginásio

Um top de ginástica não tem de ser só um top de ginástica. A teoria é de Luísa Silva e Filipa Barros, duas amigas na casa dos 30 que passaram o último ano a congeminar uma maneira de tornar o equipamento de desporto feminino mais versátil, sem comprometer a qualidade das peças. Em Julho, nasceu a Dupla, uma marca portuguesa concebida por duas portuenses a viver em Lisboa.

Maria Martins

"Somos amigas há mais de 15 anos, desde a faculdade. Seguimos percursos que não têm nada a ver com moda ou desporto, mas ambas sabíamos que queríamos ter uma coisa nossa", conta Luísa, que actualmente está dedicada a 100% ao novo projecto. A pandemia impeliu-as a darem o primeiro passo. "Sempre adorei desporto, mas nunca tinha pensado numa marca de roupa. No início de 2020, fiquei desempregada e tive de pensar em algo dentro das áreas que gosto, mas que não implicasse a abertura de um espaço", continua.

Luísa contagiou a amiga com a ideia e juntas fizeram contas à vida. As poupanças pessoais permitiram o arranque de um negócio que dá agora os primeiros passos. A Dupla nasce com a dualidade do vestuário como principal premissa. "A nossa roupa não é para ser usada só dentro do ginásio. Pode ser adaptada a diferentes modalidades, mas também a outras ocasiões, como ir jantar fora com um blazer, por exemplo".

Maria Martins

No processo criativo contaram com a ajuda de uma outra dupla. A Amostra, um estúdio formado por duas designers, entrou em cena para definir a imagem da nova marca. "Quisemos fugir a padrões e ter linhas simples, cores neutras e sobretudo peças que pudessem ser usadas dos 20 aos 50 anos. Ou seja, as coisas tinham de ser giras, mas também funcionais".

E cá está ela, com a colecção Reborn. Um lançamento de 24 peças (com preços entre os 42€ e os 80€) que aguça o sentido de styling e promete conforto na prática de yoga, crossfit, boxe, pilates, bicicleta e muitas outras modalidades de treino. Luísa e Filipa orgulham-se de apresentar uma marca totalmente portuguesa, dos tecidos fabricados a norte à confecção das peças, tarefa confiada a um pequeno atelier lisboeta, capaz de dar resposta a uma produção igualmente pequena.

DR Luísa Silva (à esquerda) e Filipa Barros

Depois da loja online, a Dupla quer ganhar terreno com alguns pontos de venda físicos. E o catálogo vai crescer já em Outubro, com novas cores a piscar o olho ao Outono. O fitness será sempre o foco da marca. As duas amigas já pensam em hoodies e camisolas unissexo, em meias e tapetes de yoga. Mas isso são planos ainda sem data. Até lá, a primeira colecção da Dupla ainda vai ter muito que suar.

